Trump reacciona al tiroteo contra ICE en Dallas y culpa a demócratas: “Detengan ya esta retórica contra ICE”

El presidente Donald Trump reaccionó al tiroteo en un centro de detención en Dallas, Texas, en donde el presunto atacante falleció y no dudo en responsabilizar a los demócratas, acusándolos de haber alentado una retórica contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas: “Esta violencia es el resultado de la constante demonización de las fuerzas del orden por parte de los demócratas radicales de izquierda, que exigen la demolición del ICE y comparan a sus agentes con nazis”.

Este miércoles 24 de septiembre alrededor de las 7:00 de la mañana en Dallas, Texas, un hombre que fue identificado como Joshua Jahn disparó contra un centro de detención de ICE, en donde primero mencionaron que dos personas habían muerto, después las autoridades confirmaron que un migrante mexicano perdió la vida y también el atacante, que al parecer se suicidó.

El mandatario acudió a sus redes sociales para mostrar su inconformidad con el tiroteo y culpó a los demócratas de estos accidentes.

“Se enfrentan a amenazas y ataques de radicales izquierdistas”

“Los valientes hombres y mujeres del ICE solo intentan hacer su trabajo y expulsar a los peores criminales de nuestro país, pero se enfrentan a un aumento sin precedentes de amenazas, violencia y ataques por parte de radicales izquierdistas desquiciados. Esta violencia es el resultado de la constante demonización de las fuerzas del orden por parte de los demócratas radicales de izquierda, que exigen la demolición del ICE y comparan a sus agentes con ‘nazis'”, expresó Trump.

El FBI compartió que al recuperar las balas que utilizó el tirador, llevaban un mensaje escrito, al que el mandatario reaccionó: “Se ha revelado que el tirador trastornado, escribió “Anti-ICE” en sus casquillos. ¡Esto es despreciable!”.

Las autoridades informaron que dos migrantes resultaron heridos, mientras que uno falleció. Ningún oficial o agente de ICE resultó herido en el ataque. Pero, la muerte del inmigrante y los heridos no fueron mencionados en el mensaje de Trump.

Recordó la muerte de Kirk

En el amplio mensaje enviado por el republicano, recordó la muerte de Charlie Kirk, el pasado 10 de septiembre quien recibió un disparo en el cuello mientras daba una conferencia en una universidad de Utah. Días después, Trump declaró como organización terrorista a ANTIFA, movimiento político de extrema izquierda.

“La violencia continua de los terroristas radicales de izquierda, tras el asesinato de Charlie Kirk, debe cesar. Los agentes del ICE y otros valientes miembros de las fuerzas del orden están gravemente amenazados. Ya hemos declarado a ANTIFA organización terrorista, y esta semana firmaré una orden ejecutiva para desmantelar estas redes de terrorismo doméstico”, puntualizó Trump.

“Comprometido a erradicar el terrorismo de izquierda”

Y con mayúsculas hizo un llamado a “LOS DEMÓCRATAS PARA QUE DETENGAN YA ESTA RETÓRICA CONTRA ICE Y LAS FUERZAS DEL ORDEN DE ESTADOS UNIDOS!”.

Antes de finalizar dejó en claro que “la Administración Trump, añadió, “está totalmente comprometida con respaldar a las fuerzas del orden, proteger las fronteras, asegurar nuestra patria, deportar a delincuentes violentos y erradicar completamente el terrorismo interno de izquierda que está aterrorizando a nuestro país”.

“Si tu retórica política fomenta violencia, puedes irte”

Por su parte, el vicepresidente J.D. Vance también se expresó en contra de la balacera y de que quienes denigran a las fuerzas del orden y están animando a “gente loca a cometer actos violentos”.

“No tienes por qué estar de acuerdo con mis políticas de inmigración. No tienes por qué estar de acuerdo con las políticas de inmigración de Donald Trump. Pero si tu retórica política fomenta la violencia contra nuestras fuerzas del orden, puedes irte directamente al infierno, no tienes cabida en la conversación política de los Estados Unidos de América”, fueron las fuertes palabras de Vance durante un viaje a Carolina del Norte.

