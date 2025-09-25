Aseguran que Madonna estaría interesada en comprar antigua casa de Irma Serrano

Hace un mes, se puso en venta la antigua residencia de Irma Serrano ‘La Tigresa’ en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, por $13 millones de dólares ($200 millones de pesos mexicanos).

Ahora, el presentador Javier Ceriani dijo en su programa de YouTube que la ‘reina del pop’ Madonna está interesada en comprar la propiedad que actualmente le pertenece a Gerardo Gómez de la Borbolla, expareja de Alejandra Guzmán.

“Habría una oferta millonaria para comprar esta casa. Si la compra va incluido un Ferrari rojo que le va a dar Gerardo Gómez de la Borbolla. Y, quien está comprando, aunque puede que por algún asunto se caiga la compra, ya está Gerardo Gómez de la Borbolla mandando emails para la negociación”, dijo Ceriani.

La supuesta propiedad que comprará Madonna es considerada un ícono arquitectónico en la zona. En el listado, disponible en la página web de México Sotheby’s International Realty, se resalta que está “ubicada en el corazón de la Avenida Paseo de la Reforma, un lugar donde la historia y el glamour se entrelazan en cada rincón”, agregan que “desde su inauguración, la casa ha sido un refugio de creatividad y esplendor, donde la música y el arte resonaban entre sus paredes, reflejando la vibrante vida de su dueña”.

La casa tiene una extensión de 21,000 pies cuadrados distribuidos en nueve dormitorios, seis baños completos, ocho medios baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En el listado también se resalta: “Construida con un estilo arquitectónico clásico, es un ejemplo de residencia de lujo de mediados del siglo XX con un toque ecléctico y neoclásico europeo”.

La propiedad también incluye espacios al aire libre ideales para compartir con familiares o amigos.

Si Madonna concreta la compra, por los momentos no se sabe cuáles son sus intenciones con la residencia, si es una simple inversión o si consideraría habitarla.

