Julia Garner asegura que la película biográfica de Madonna está en progreso

Recientemente, la actriz Julia Garner dio una entrevista a ‘W Magazine’ en la que habla sobre la posibilidad de protagonizar la película biográfica de Madonna. Aún no se han dado demasiados detalles sobre la producción, pero la actriz asegura que “está en progreso”.

Hay que recordar que hace un par de años se informó por primera vez que Garner sería la encargada de darle vida a la ‘reina de pop’ en el biopic que, supuestamente, será dirigida por la misma Madonna. Garner le dijo a ‘W Magazine’: “No puedo decir demasiado al respecto”.

La idea de la película biográfica de Madonna existe desde hace cinco años, pero en el camino han existido algunos contratiempos que ha retrasado cada vez más su concepción. Entre los problemas se puede nombrar cambios de guionistas, y con ello, cambios de guiones, además de pausas por otros proyectos de la reina del pop.

Se decía que la película iba a estar a cargo de Universal Pictures, aunque en 2023 retiraron el proyecto de su calendario de producción. Se dice que la decisión fue tomada porque Madonna puso toda su atención en ‘Celebration Tour’.

Retomó la idea durante el verano de 2024, y se lo mostró a todos con una publicación de Instagram en la que se mostraba trabajando en el guion de la historia junto a Erin Cressida Wilson. En ese momento también dijo que el título provisional de la película era ‘Who’s That Girl’.

Por otro lado, se ha informado este año que la cantante estadounidense de 67 años decidió asociarse con Shawn Levy (‘Deadpool & Wolverine’) para desarrollar una miniserie para Netflix sobre ella. La serie no es sustitución de la pelícual, por lo que habrá dos producciones diferentes contando la historia de Madonna.

En los últimos años, Garner se ha convertido en una gran actriz de su generación, pues ha participado en importantes producciones de televisión, como: la miniserie ‘Inventing Anna’ y la serie de cuatro temporadas ‘Ozark’.

Este 2025 también ha sido importante para la carrera de Garner, pues es parte del elenco de ‘Weapons’, la película de terror dirigida por Zach Cregger que obtuvo muy buenos números en taquilla.

Para Garner este proyecto debe ser muy anhelado, pues también es una fiel seguidora de la carrera de Madonna. Según ‘Deadline’, en una entrevista dijo: “Me encanta ‘Borderline’, probablemente sea mi favorita. También me encanta ‘Papa Don’t Preach’. Me encanta ‘Burning Up’. Me encanta ‘Confessions on a Dance Floor ‘. Crecí con ese álbum. Obviamente, ‘Vogue’ y ‘Ray of Light'”.

