Bad Gyal causa revuelo en Premios Juventud 2025 con su vestido de transparencias

Uno de los looks más comentados de la noche de Premios Juventud 2025 fue el de Alba Farelo i Solé, más conocida como Bad Gyal, quien lució un atuendo de transparencias que dejó poco a la imaginación.

En su paso por la alfombra azul del evento que se celebró en Panamá, la intérprete de ‘Chulo’ fue un derroche de elegancia, pero su elección no fue del agrado de muchos, que no dudaron en dejarle sus mensajes a la artista.

En la cuenta en Instagram de Univision fueron varias las críticas que le escribieron a la joven de 28 años de edad.

El vestido de Bad Gyal en Premios Juventud 2025

“Muy vulgar”, “¿Qué necesidad de ir así a un evento? Admito que tiene un cuerpazo y un súper rostro, pero creo que no es la ocasión”, “Ya las mujeres no dejan nada a la imaginación”, fueron algunos mensajes que se leyeron.

Otros usuarios escribieron: “No les da vergüenza salir a la calle así, qué poco se valoran”, “Será que se confundió de lugar, que pensó que iba a dormir”.

Pero también hubo quienes aplaudieron su seguridad para mostrarse sin temor a los señalamientos y romper con el estilo convencional de las alfombras de eventos. “Me encanta, ella es única y la adoro un montón”, “Reina”, “La que puede, puede”.

En el show de Premios Juventud 2025, Bad Gyal interpretó su tema ‘Da Me’. Acompañada por un grupo de bailarines, todos hombres, hizo una coreografía sensual que cautivó a los asistentes, quienes también corearon su letra.

La española lanzó el videoclip de esta canción hace tres meses y ya tiene en YouTube 13 millones de reproducciones, demostrando el alcance que tiene y cómo ha logrado calar en el público.

