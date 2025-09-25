Barcelona vence 1-3 al Oviedo para mantener la persecución al Madrid en LaLiga

El Barcelona tuvo que sufrir más de lo esperado para imponerse en el Carlos Tartiere, donde el Real Oviedo se adelantó en el marcador, pero terminó cayendo 1-3 en un partido que los azulgranas resolvieron en la segunda mitad gracias a los goles de Eric García, Robert Lewandowski y Ronald Araújo.

Veljko Paunovic sorprendió de inicio con Santi Cazorla en el once y con la dupla Bailly-Carmo en el eje de la defensa. En el banquillo contrario, Hansi Flick apenas introdujo variantes y apostó por un equipo de gala, con Casadó como única novedad en lugar de Frenkie de Jong.

El Oviedo arrancó con valentía, generando cuatro córners en apenas diez minutos, y golpeó primero pasada la media hora con un golazo de Alberto Reina desde el centro del campo, aprovechando un error del portero culé Joan García. Antes, Raphinha había estrellado un disparo en el poste.

La reacción del Barça llegó tras el descanso. Con De Jong ya en el campo, Eric García empató en el 55’ tras un rechace dentro del área. Apenas unos minutos después, Lewandowski entró de cambio y marcó de cabeza en su primera intervención para firmar el 1-2.

En el tramo final, un córner permitió a Ronald Araújo sentenciar con el 1-3, resultado que mantiene al Barcelona a solo dos puntos del Real Madrid en lo alto de LaLiga. El Oviedo, en cambio, quedó en puestos de descenso tras la derrota.

