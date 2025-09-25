Cal Raleigh entra al exclusivo club de los 60 cuadrangulares: ¿quiénes lo integran?

El nombre de Cal Raleigh ya está grabado con letras doradas en los anales de la Major League Baseball. Al conectar su sexagésimo cuadrangular de la temporada, el receptor de Seattle ha logrado una gesta que rara vez se ve en el béisbol moderno, uniéndose a leyendas como Babe Ruth y Aaron Judge como los únicos jugadores en la historia con una temporada de 60 jonrones o más.

La marca conseguida por Raleigh no solo es un logro personal, sino el catalizador de un éxito colectivo. Su histórica producción ofensiva fue clave para que los Mariners se coronaran campeones de la División Oeste de la Liga Americana por primera vez desde 2001, poniendo fin a una sequía de 24 años.

La potencia de Raleigh en la caja de bateo ha destrozado múltiples marcas en el proceso, reafirmando su candidatura como uno de los peloteros más valiosos de la liga:

El receptor se convirtió en el primer jugador desde Aaron Judge en 2022 en alcanzar los 60 jonrones, un hito reservado para los bateadores más dominantes.

Por otro lado, la estrella de los Mariners superó la marca de jonrones para un receptor, dejando atrás los 48 de Salvador Pérez. Mientras que también rompió el récord de cuadrangulares para un bateador ambidiestro, una hazaña que antes ostentaba Mickey Mantle con 54.

Raleigh también rompió un récord de la franquicia al superar los 56 jonrones de Ken Griffey Jr. para establecer un nuevo récord de cuadrangulares en una sola temporada para la franquicia de Seattle.

Con 60 vuelacercas y un impacto integral en el juego (liderazgo, ofensiva y defensa), Cal Raleigh se ha posicionado como un contendiente legítimo para el premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana, compitiendo directamente con Aaron Judge.

El club de los 60 jonrones: una lista de leyendas de la MLB

La hazaña de Cal Raleigh al llegar a los 60 jonrones en una campaña lo coloca en una compañía extremadamente selecta. Históricamente, solo un puñado de jugadores han conseguido esta marca, demostrando un poder ofensivo que define épocas.

Aquí están algunos de los jugadores más destacados que han formado parte de este club:

Barry Bonds (2001): 73 cuadrangulares (Récord histórico de la MLB).

73 cuadrangulares (Récord histórico de la MLB). Mark McGwire (1998): 70 cuadrangulares.

70 cuadrangulares. Sammy Sosa (1998, 1999, 2001): Alcanzó la cifra de 60+ jonrones en tres temporadas (66, 63 y 64 respectivamente).

Alcanzó la cifra de 60+ jonrones en tres temporadas (66, 63 y 64 respectivamente). Roger Maris (1961): 61 cuadrangulares.

61 cuadrangulares. Aaron Judge (2022): 62 cuadrangulares.

62 cuadrangulares. Mark McGwire (1999): 65 cuadrangulares.

65 cuadrangulares. Babe Ruth (1927): 60 cuadrangulares.

La entrada de Cal Raleigh a esta lista lo coloca junto a los nombres más legendarios del béisbol, consolidando su temporada como una de las demostraciones de poder más impresionantes de todos los tiempos.

Sigue leyendo:

Aaron Judge ya no sería favorito para ganar el MVP de la Liga Americana

Pelotazo en el rostro obligó a hospitalizar a jugador de Cleveland Guardians [VIDEO]

MLB aprueba uso de “umpires robot” para bolas y strikes en la temporada 2026





