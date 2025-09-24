El elenco de ‘The Summer I Turned Pretty’ tampoco tiene detalles sobre la futura película

Hace una semana, se estrenó el Amazon Prime Video el último episodio de la serie ‘The Summer I Turned Pretty’ y al mismo tiempo se anunció una película que seguirá la historia de Belly (Lola Tung), Conrad (Christopher Briney) y Jeremiah (Gavin Casalegno).

Por los momentos, no ha revelado demasiada información sobre el rumbo que tomará la historia en la película. Y todo parece indicar que gran parte del elenco tampoco lo sabe.

Recientemente, Jackie Chung y Rachel Blanchard, quienes se encargaron de dar vida a Lauren y Susannah (las madres de los protagonistas), dieron una entrevista en la que aseguran que no saben nada sobre la película. También destacan que están muy emocionadas porque la historia continúe.

Hay que recordar que la muerte del personaje de Rachel Blanchard se anuncia al inicio de la segunda temporada, pero sigue teniendo apariciones especiales, a modo de recuerdos, durante toda la historia.

Blanchard se dijo a ‘The Hollywood Reporter’ que se enteró el mismo día que todos los demás en el mundo. “Había oído rumores, pero nunca se puede confiar en ellos porque hay muchísimos constantemente”, agregó.

Aunque no tienen claro cómo continuará la historia, Chung sí tiene algunas peticiones: “Me encantaría ver a Belly reunida con su familia”.

Las fanáticas de ‘The Summer I Turned Pretty’, que además leyeron el libro de Jenny Han en el que se basó la serie, especulan en redes sociales sobre las posibilidades que tiene la película. Por ejemplo, dicen que se pasó por alto el epílogo que tiene el último libro.

Por otro lado, Blanchard y Chung no están en contra de que exista una precuela que cuente la historia de ellas dos antes de tener a sus hijos. “Creo que sería muy divertido ver cuándo se conocieron, así que me encantaría ver una precuela”. Incluso han pensado en actrices que podrían interpretarlas a ellas de joven.

Sigue leyendo:

• Martin Scorsese se prepara para dirigir una nueva película

• Prime Video y Jenny Han confirman la película de ‘The Summer I Turned Pretty’

• Demi Lovato confirma que se está trabajando en ‘Camp Rock 3’ para Disney+