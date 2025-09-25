El cantante Duki tendrá su propio documental en Netflix: los detalles

Netflix confirmó el lanzamiento global de “Rockstar: Duki desde el fin del mundo”, un documental que explora la vida y carrera de Mauro Ezequiel Lombardo, mejor conocido como Duki. La producción argentina, dirigida por Alejandro Hartmann, estará disponible en la plataforma a partir del 2 de octubre.

La película ofrece un retrato íntimo del artista urbano que transformó el panorama musical latinoamericano. Desde sus inicios en las batallas de freestyle en El Quinto Escalón hasta alcanzar reconocimiento internacional, el documental recorre los hitos que forjaron su trayectoria y consolidaron su influencia dentro del género trap.

Entre los momentos destacados, la producción revive la formación de Modo Diablo, colectivo que marcó un antes y un después en la escena urbana local. Asimismo, repasa aspectos personales y profesionales que delinearon a Duki como artista y lo proyectaron hacia una audiencia global en constante crecimiento.

Con material inédito y escenas detrás de cámaras, la propuesta busca mostrar las dualidades que conviven en el cantante: Mauro, el joven que comenzó improvisando en plazas de Buenos Aires, y Duki, la figura que hoy llena estadios en distintas partes del mundo.

En el avance oficial, el propio músico reflexiona sobre el impacto de su carrera. “La gente vio con sus ojos que yo era un pibito como cualquier otro”, asegura, resaltando la identificación que logró generar con miles de jóvenes tanto en Argentina como en otros países.

Un retrato con voces claves de la escena urbana

El documental también incluye testimonios de colegas y referentes del género que acompañaron su camino. Entre ellos aparecen Neo Pistea y Ysy A, con quienes integró Modo Diablo, además de artistas como Nicki Nicole y Bizarrap, quienes aportan su mirada sobre la evolución del trapero.

La realización de Hartmann —director de títulos como Los hermanos Menéndez y Carmel: ¿Quién mató a María Marta?— combina entrevistas, archivos inéditos y una narrativa audiovisual que conecta la historia personal del cantante con el fenómeno cultural que representa su música.

Con “Rockstar: Duki desde el fin del mundo”, Netflix apuesta por mostrar cómo un joven que comenzó improvisando en las calles logró convertirse en una de las voces más influyentes de la música urbana en toda Latinoamérica.