Accidente de Tom Holland ocurrió porque “se rompió una cuerda” mientras filmaba “Spider-Man”

El actor Tom Holland fue llevado al hospital luego de sufrir un accidente durante las grabaciones de Spider-Man: Brand New Day el pasado 19 de septiembre. El actor fue atendido médicamente por una conmoción cerebral leve, por lo que no requirió ser internado en el hospital.

En el momento en el que The Sun informó sobre el accidente de Holland no se conocieron detalles sobre cómo ocurrió. Sin embargo, días después una fuente dijo a Daily Mail que Holland se golpeó la cabeza mientras hacía una acrobacia.

“Se le rompió una cuerda en una anilla (aros que sirve para colocar montaduras) y se golpeó la cabeza”, comentó la fuente.

Holland estaba en el rodaje de la nueva película de ‘Spider. Man’ en los Leavesden Studios, en Watford, Hertfordshire, al noroeste de Londres. Tras el accidente, llamaron a una ambulancia que lo llevó a un hospital cercano. El actor fue tratado por una conmoción cerebral leve.

“Nos llamaron a las 10:30 de la mañana del viernes para atender a un paciente que había sufrido una lesión en Leavesden Studios en Watford”, comentó un portavoz del Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra para The Sun.

El protagonista de la cinta se esta recuperando satisfactoriamente ya que la lesión no fue de gravedad. Sin embargo, el rodaje de la película se detuvo momentaneamente y se retomará en unos días para garantizar la recuperación total de Holland.

“Tom se lo ha estado tomando con calma (…) nadie quiere que se apresure a regresar al set”, explicó la fuente.

De acuerdo con Deadline las grabaciones se retomarán el 29 de septiembre. A pesar de la pausa del rodaje y la pérdida millonaria que eso significa, la fecha de estreno de la película se mantiene para el 31 de julio de 2026.

