FBI: Tirador en Dallas buscaba causar “verdadero terror” a agentes de ICE

El ataque armado contra las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas fue concebido para sembrar miedo deliberado entre los agentes migratorio, según aseguró este jueves el director del FBI, Kash Patel, quien reveló que el sospechoso dejó escritos en los que expresaba su intención de provocar “verdadero terror”.

La investigación apunta a que el autor, identificado por medios estadounidenses como Joshua Jahn, de 29 años, actuó tras una cuidadosa preparación.

Según Patel, descargó de internet documentos con listados de instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Dallas, rastreó la ubicación de agentes de ICE y realizó consultas sobre balística y tiroteos recientes.

Entre los manuscritos hallados, uno contenía una advertencia explícita, según Patel: “Espero que esto les dé verdadero terror a los agentes del ICE, para que se pregunten: ‘¿Hay un francotirador con munición antitanque en ese tejado?’”.

El hermano del presunto atacante, Noah Jahn, dijo ayer a NBC News que Joshua nunca mostró un interés particular por la política y que no lo veía con posturas marcadas en contra de ICE.

“Hasta donde yo sabía, él no tenía sentimientos fuertes hacia ICE”, afirmó antes de enterarse de la identidad de su hermano como el autor del tiroteo.

Refuerzan la seguridad

El FBI no ha confirmado oficialmente la identidad del agresor ni de las víctimas del ataque, que dejó un migrante muerto y otros dos heridos.

Tras el tiroteo, el DHS anunció que reforzará la seguridad en las sedes de ICE en todo el país. La portavoz Tricia McLaughlin subrayó que los agentes migratorios enfrentan un incremento de más del 1000% en agresiones recientes.

Organizaciones defensoras de inmigrantes, en contraste, recordaron que varias confrontaciones han sido originadas por el propio uso de fuerza excesiva por parte de agentes federales, incluida la muerte de un ciudadano mexicano en Chicago tras recibir un disparo en un operativo.

Con información de EFE.

