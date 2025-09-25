Pedido insólito: arrestan a repartidor y la policía lleva la comida al cliente

En un hecho insólito, oficiales de la policía de Houston se convirtieron, solo en un instante, en repartidores de Uber Eats luego de arrestar al repartidor responsable de llevar una orden de comida a causa de circular con placas falsas.

El episodio ocurrió el pasado domingo 21 de septiembre en el condado de Harris, Texas, cuando agentes de Precinto 4 interceptaron al joven de 19 años.

La detención de un repartidor en pleno servicio

De acuerdo con Univision Houston, el conductor, identificado como Ronaldo Carrillo, circulaba con una matrícula de papel falsa en su vehículo. Los oficiales lo detuvieron en el área de N. Spring Drive, donde se realizaba un control de tránsito rutinario.

El sheriff de la policía de Houston destacó la labor de los oficiales aún fuera de sus funciones. Crédito: Melvin Parker | Shutterstock

Según informó la oficina del sheriff Mark Herman, el automóvil de Carrillo portaba una matrícula de papel que no correspondía al vehículo, por lo que confirmaron la irregularidad y lo trasladaron a la cárcel del condado bajo cargos de manipulación de un registro gubernamental.

El juez a cargo del caso fijó una fianza de 100 dólares, monto que habilita su liberación temporal mientras avanza el proceso judicial. En Texas, este tipo de delito puede acarrear sanciones legales adicionales y dejar antecedentes penales que compliquen el futuro laboral del acusado.

Policías completaron la entrega y reacción del joven detenido

Mientras Carrillo permanecía bajo custodia, los oficiales decidieron completar el servicio de Uber Eats que tenía pendiente. El propio sheriff Herman destacó la acción como un ejemplo del compromiso con la comunidad: “Los agentes no solo hacen cumplir la ley, sino que también hacen un esfuerzo adicional para servir a nuestra gente”, señaló al difundir imágenes de la entrega.

La situación generó un aluvión de comentarios en redes sociales, entre aplausos por la decisión de los policías y críticas a la detención del joven. Por su parte, Carrillo se pronunció en su cuenta de Facebook, donde explicó que había comprado el coche con las placas de papel y que desconocía que no fueran válidas en Texas.

Recordó que semanas antes ya había sido detenido por la misma razón y que en esa ocasión solo recibió una advertencia verbal. “Nunca supe que las placas de papel no son válidas. Es mi primer coche que pago por mi cuenta”, escribió, añadiendo que no esperaba que el caso se hiciera público a gran escala.

