Trump se comprometió a no permitir a Israel anexionar Cisjordania

El presidente Donald Trump se comprometió ante líderes árabes y mulsulmanes a impedir la anexión de Cisjordania por parte de Israel, así lo dio a conocer un informe de Politico el miércoles, que indicó que esta promesa se llevó a cabo en el marco de la Asamblea General de la ONU.

El medio señaló que dicho encuentro incluyó al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el emir de Catar, Sheik Tamim Bin Hamad Al-Thani, y representantes de Egipto, Indonesia, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.

Trump presentó una propuesta para finalizar las hostilidades en el enclave palestino, que incluía el compromiso de evitar la anexión de Cisjordania y otros detalles sobre la futura gobernanza y seguridad de la zona, de acuerdo con dos fuentes con conocimiento de la conversación a Politico.

Por otra parte, dos fuentes adicionales consultadas por el medio confirmaron que Trump mantuvo una postura firme sobre el asunto, y aseguró que el gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no anexaría el territorio palestino.

Reunión fructífera con Trump, afirma Erdogan

Las afirmaciones se producen en un contexto en el cual el presidente Erdogan describió la reunión como “fructífera” en una entrevista con Fox News, a pesar de conocerse pocos detalles.

La posible anexión completa de Cisjordania, según dos de las fuentes de Politico, pondría en riesgo la continuidad de los Acuerdos de Abraham, un pacto de normalización diplomática entre Israel y varias naciones árabes que fue impulsado por la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump.

Reconocimientos recientes al Estado palestino

Las afirmaciones alrededor Trump se producen en un momento de tensión absoluta en Oriente Medio, ya que ha mantenido una posición en contra del reconocimiento de un Estado palestino, a diferencia de diez países que lo han reconocido recientemente.

Netanyahu aseguró que daría su “respuesta” a estas acciones al retornar a Israel. Anteriormente, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, había propuesto que Israel se anexe el 82% de Cisjordania, una iniciativa que medios israelíes consideran probable.

Está programado que Netanyahu se reúna con Trump en Washington el próximo lunes, 29 de septiembre.

Con información de EFE

Sigue leyendo:

– Netanyahu reiteró “no habrá un Estado palestino” y calificó de “vergonzosa rendición” el reconocimiento de países

– Reconocimiento internacional a Palestina alcanza las 157 naciones tras adhesión de 10 nuevos países

– Hamás niega bloquear alto el fuego y acusa a Netanyahu tras discurso de Trump en la ONU