Antigua casa de campo de Michael Caine está disponible por $13 millones de dólares

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una casa de campo en Oxfordshire, Inglaterra, que durante más de una década perteneció al actor Michael Caine. Es conocida como ‘Rectory Farm House’.

La propiedad está disponible por $13.4 millones de dólares (£10 millones de libras esterlinas). Además de su relación con el actor ganador del Oscar, esta residencia llama la atención en el mercado porque está catalogada con Grado II, lo que quiere decir que es un lugar histórico.

Caine vivió en el sitio junto a su familia desde 1984 hasta 1999, y según la agente de bienes raíces Victoria Knight: “Durante esos 15 años, realizó mejoras significativas: renovó la casa original del siglo XVII con tejado a dos aguas y añadió una ampliación moderna”.

En el listado, disponible en la página web de Savills, destacan que esta es una propiedad “arquitectónicamente interesante, esta casa de campo inglesa por excelencia del siglo XVII, catalogada como Grado II, ofrece a su futuro propietario un auténtico estilo de vida de Golondrinas y Amazonas. Combinando el encanto de época con la comodidad de la vida del siglo XXI”.

La casa tiene una extensión de 17,144 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre su diseño y cada uno de sus espacios, dicen que “ofrece la oportunidad de disfrutar de un entretenimiento a lo grande. Es un refugio campestre perfecto para quienes buscan un rincón privado en una finca rural, oculto a la vista”.

Además de las comodidades de la casa principal, este sitio está rodeado de extensas áreas verdes con cancha de tenis, terraza y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

Adicional a la casa principal hay otras cabañas y estructuras que ofrecen entretenimiento dentro de la residencia. Hay un impresionante pabellón de cristal de estilo victoriano con su techo de cristal curvo en el que hay una piscina, un jacuzzi de estilo marroquí, una sauna para 16 personas y un vestuario con ducha y baño.

