Aprueban plan para abrir el mayor casino del país en Queens y otro en Yonkers, Nueva York

Dos aspirantes a licencias de casino en Nueva York superaron las propuestas de los comités locales ayer, convirtiéndose en los primeros proyectos en superar un obstáculo crucial después de que las tres propuestas en Manhattan fracasaran este mes.

Las propuestas de Empire City Casino de MGM Resorts en Yonkers, justo al norte de la ciudad de Nueva York; y Resorts World en el Aqueduct Racetrack en Queens recibieron ayer la aprobación unánime de paneles separados, conocidos como comités asesores comunitarios. Genting, operador de Resorts World, adelantó que el casino de Queens se convertiría en el más grande del país, con una sala de juegos de 500,000 pies cuadrados con cientos de juegos de mesa.

Hay un máximo de tres licencias completas de casino disponibles en el estado Nueva York. Tanto Resorts World como Empire City Casino -que opera junto al hipódromo de Yonkers-, habían sido considerados los favoritos para obtenerlas porque ya ofrecen algunos juegos de azar.

Ahora las ofertas de casinos serán sometidas a votación en diciembre por la Junta de Ubicación de Instalaciones de Juego del estado y posteriormente por la Comisión Estatal de Juegos. Otros cuatro solicitantes también siguen en la contienda, incluyendo algunos que han enfrentado una intensa oposición por parte de los residentes.

A diferencia de las tres propuestas fallidas en Manhattan (Times Square, Hudson Yards y Midtown East), las de Yonkers y Queens recibieron recomendaciones contundentes de los comités de cinco miembros, que toman en cuenta el apoyo local al proyecto, comentó The New York Times.

Los miembros del comité que evalúa la propuesta de Resorts World en Queens elogiaron el proyecto, afirmando que su propuesta de expansión de $5,500 millones de dólares crearía miles de empleos. La asambleísta demócrata estatal Stacey Pheffer Amato, presidenta del comité, afirmó que tendría un impacto económico positivo para varias generaciones.

En Yonkers los representantes del comité afirmaron que, si bien la comunidad había expresado preocupaciones legítimas, principalmente sobre la vigilancia policial y las posibles inundaciones en el lugar, no deberían descarrilar el proyecto de $2,300 millones de dólares, ubicado en New York State Thruway, a unas 15 millas (24 kilómetros) al norte de Midtown Manhattan.

“Sin duda, será un proyecto y un casino exitosos durante los próximos años, no sólo para Yonkers, sino para toda la región”, declaró Frank Jereis, representante del panel y director ejecutivo del Partido Demócrata de Yonkers.

MGM Resorts afirmó que, con la licencia, renovaría y ampliaría la propiedad existente, añadiendo más restaurantes, un gran centro de entretenimiento y una tienda minorista de apuestas deportivas BetMGM de 10,000 pies cuadrados.

Para obtener las licencias, las empresas que han presentado las ofertas han ofrecido realizar inversiones locales y ofrecer otras ventajas, como la construcción de viviendas asequibles junto a los casinos. MGM Resorts prometió $10 millones de dólares para una nueva biblioteca y un centro comunitario, y Resorts World anunció mejoras de infraestructura y más.

El Empire City Casino inauguró en 2006 miles de máquinas de juego electrónicas, añadiendo juegos junto a un hipódromo inaugurado en 1899. MGM Resorts compró las instalaciones a sus antiguos propietarios, la familia Rooney, en 2019. El complejo, actualmente considerado un “racino” porque cuenta con carreras de caballos y máquinas tragamonedas, pero no juegos de mesa en vivo, generó $607 millones de dólares en ingresos por juegos de azar el año pasado.

Resorts World abrió en 2011 cerca del Aeropuerto Internacional JFK y afirma ser la casa de juegos de azar electrónica con mayor recaudación del país, con más de $1,000 millones de dólares en ingresos anuales. También se encuentra en un hipódromo, el Aqueduct Racetrack, inaugurado en 1894.

Los casinos restantes que aún se encuentran bajo consideración en Nueva York serán votados la próxima semana por sus comités asesores comunitarios. Se trata del Bally’s Bronx, cerca del puente Whitestone, en el antiguo campo de golf de Trump en El Bronx (lunes); el Coney Island en Brooklyn (lunes); y el Metropolitan, presentado por el propietario de los NY Mets, Steve Cohen, y Hard Rock cerca del Citi Field en Queens (martes).

Todos ellos han encontrado cierta resistencia por parte de grupos locales. Andrew Sokolof Díaz, presidente de la 89th Street Tenants Unidos Association en Queens, cerca del proyecto Metropolitan, afirmó que los casinos no ofrecían ningún beneficio real a sus vecinos. “Los casinos depredadores se basan en drenar la riqueza de las comunidades locales”, afirmó. “Estas personas no son limpias, buenas ni moralmente íntegras”.

Quienes luchan contra la adicción al juego o conocen a alguien que la padece pueden encontrar ayuda llamando a la línea gratuita y confidencial HOPEline del estado Nueva York al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369); o enviando un mensaje de texto a HOPENY (467369).