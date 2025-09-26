El regreso de los Nuggets de Chick-fil-A: un éxito en el catering para eventos deportivos

Chick-fil-A trae de regreso las populares bandejas de Nuggets en forma de balón de fútbol americano en restaurantes selectos de todo el país. Este producto especial se lanza en un contexto de creciente influencia de los fanáticos hispanos en eventos deportivos clave como la Serie Mundial y el Super Bowl.

La nueva campaña y las opciones de catering para días de juego de Chick-fil-A están inspiradas precisamente en esta tendencia hispana. Según datos revelados por Nielsen, la audiencia hispana del Super Bowl creció del 10% en 2016 al 14% en 2024, lo que representa un aumento notable del 51% solo entre 2021 y 2024.

El crecimiento se refleja también en la Serie Mundial, donde la audiencia hispana pasó del 10% en 2016 al 15% en 2023. Nielsen también destaca que los aficionados hispanos son 39% más propensos a recomendar marcas vinculadas a sus equipos, 52% más propensos a asistir a partidos en vivo y un 35% afirma comprar artículos oficiales.

Variedad de catering de Chick-fil-A para la fanaticada

Chick-fil-A Catering hace que compartir sea más sencillo y delicioso este otoño y durante las fiestas. Crédito: Chick-fil-A | Cortesía

Aprovechando que los productos de pollo son aperitivos populares en eventos deportivos, Chick-fil-A ofrece diversas opciones a través de su Servicio de Catering, que se pueden ordenar con anticipación:

Nuevos Acompañantes: Se incorporan las nuevas Waffle Potato Chips (en sabor original o con Chick-fil-A Sauce).

El nuevo paquete Pretzel Cheddar Club incluye todos los ingredientes para que los asistentes armen su propio sándwich. Diversidad en el Menú: El servicio incluye más que solo Nuggets. Hay bandejas de Wraps (Cool Wrap, Southwest Veggie y Spicy), ensaladas frescas, cremoso Mac & Cheese y la exclusiva bandeja de Chilled Grilled Subs.

Para el toque final, se ofrecen bandejas de fruta, brownies y galletas. Opción Recalentable: Las bandejas de Nuggets pueden servirse como una opción para recalentar y disfrutar incluso al día siguiente.

