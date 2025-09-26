Evaluna Montaner revela el simbólico papel de las ranas en su maternidad

Evaluna Montaner y Camilo recientemente estuvieron hablando del significado que tienen algunos de sus tatuajes; sin embargo, en esta oportunidad también mencionaron otros aspectos, pero quisieron enfocarse en lo maravillosa que han sido esas dos oportunidades al convertirse en padres, especialmente cuando nació su segunda hija. Y sí, estamos hablando de Amaranto.

“Cuando nació Amaranto, a las 12 de la madrugada, que es algo raro para que suceda esto, el absoluto exabrupto y concierto que había de ranas afuera de nuestro cuarto, el mundo sonaba durísimo, como si todas las ranas salieran a darle la bienvenida”, explicó el cantante.

La hija del cantante Ricardo Montaner llegó a mencionar la particularidad que siempre ha tenido con las ranas y que, en una oportunidad, estaba de visita en un hogar y tuvo una situación bastante peculiar. La persona que se encontraba con ella le dijo que lo que había ocurrido con ese animal que se acercó a la ventana de la casa era porque seguramente vendría un bebé, y fue justo una semana después cuando se enteró de que estaba en estado de gestación.

“Otra historia chévere de esto es que estábamos un día en casa de mi partera, ya Indi tenía un añito y yo la estaba viendo por la ventanita, porque estaba afuera jugando, y una ranita chiquita se pegó justo al frente mío. Lo que me dijo la partera en ese momento fue: ‘Eso significa la fertilidad’, y como a la semana me enteré de que estaba embarazada”, mencionó.

La venezolana mencionó que, sin duda alguna, las ranas se han convertido en el animal que más le gusta, debido a que también son símbolo de fecundidad, algo por lo cual ella siempre le ha dedicado su fe y todas sus oraciones. Como muchas personas la conocen, ella es cristiana de religión y reza mucho por aquellos que quizás están pasando por una situación complicada y no lograrían quedar embarazadas de una manera tan sencilla.

“Es mi animal favorito, me parecen una belleza y, segundo, representan la fertilidad. Para mí, la fertilidad siempre ha sido un foco de oración, no solo para mí, sino para las personas de mi alrededor. Siempre me ha encantado orar por la fertilidad de las personas que tengo cerca y lo desean”, dijo.

