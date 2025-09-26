¿Florinda Meza demandará a creadores de serie de Chespirito?

La actriz mexicana Florinda Meza habló en el programa Al Rojo Vivo, de la cadena Telemundo, de la serie Chespirito: sin querer queriendo, en donde se ha visto afectada su imagen y la de su esposo Roberto Gómez Bolaños.

La recordada intérprete de doña Florinda explicó que lamenta que hayan publicado una historia así: “De mí digan lo que quieran, yo desmentiré estando aquí, pero Roberto está muerto, eso no se hace, él no está aquí, no se puede defender”.

Jessica Maldonado le preguntó si es verdad que demandará a la producción de la serie y dijo: “Podría hacerlo, pero no está por lo menos en mí hacerlo”.

Florinda Meza habla de la serie de Chespirito

Acerca de las peticiones que hubo para quitar su estatua de Juchipila, su ciudad natal, indicó que no le afectó, pues recibió la noticia mucho tiempo después de que surgió. “Tuve la noticia muy tarde, tan tarde que ya no podía afectarme porque me habían afectado tantas cosas que llega un momento en el que te atontas, pero no me sorprende, estamos viviendo una era muy difícil, es una etapa de ira, el mundo entero está lleno de ira, de intolerancia”, destacó.

En este sentido, añadió que hace un gran esfuerzo para luchar contra las críticas en redes sociales. Además, destacó que apuesta mucho a su espiritualidad para seguir.

Florinda Meza respondió también acerca de los comentarios que hay sobre cómo afectó la convivencia del elenco de los programas de Chespirito. “Por alguna razón me colocan como villana, si yo fuera una desconocida o como don nadie, no me usarían como villana. Mis propios compañeros me están dando un estatus superior, muchas gracias”, afirmó.

En la entrevista también hablaron sobre el hecho de no ser madre, algo que confesó que sí pensó que le hubiera gustado tener un hijo, pero con el paso del tiempo no se arrepiente de esa decisión.

La actriz mexicana luego de esto reconoció que se siente sola, pero que además no logra identificar qué le duele más, sino haber tenido hijos o no tener el cariño de su madre, pues fue criada por su abuela.

