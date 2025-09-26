Hansi Flick tras remontada al Oviedo: “Jugar sin Lamine Yamal demuestra el nivel del equipo”

El Barcelona salió airoso de su visita al Carlos Tartiere con una victoria ante el Real Oviedo (1-2) y, tras el encuentro, su entrenador Hansi Flick resaltó el rendimiento colectivo del conjunto azulgrana pese a la ausencia de Lamine Yamal.

El técnico alemán subrayó que el triunfo refleja la fortaleza del plantel. “Hacer estos buenos partidos sin Lamine Yamal demuestra el nivel del equipo”, afirmó en la rueda de prensa posterior al encuentro.

“El Oviedo tiene un buen portero, tuvimos varias ocasiones en el primer tiempo y Escandell estuvo muy bien. Tras el descanso controlamos más el partido y sí pudimos aprovechar las ocasiones que tuvimos”, explicó.

Sobre el gol de Robert Lewandowski, que puso al Barça en ventaja, el entrenador no escatimó elogios hacia el delantero polaco. “Es uno de los mejores delanteros que hay”, aseguró, al tiempo que pidió máxima entrega a todos sus futbolistas: “Lo importante es que todos los jugadores den el 100% cuando estén sobre el campo”.

Además, Flick valoró la solidez de su defensa, recordando la experiencia previa de algunas parejas de centrales. “El año pasado Cubarsí e Iñigo Martínez jugaron muchos partidos juntos y ahora tenemos más opciones, todos son centrales de mucho nivel y me alegro por el gol de Araujo”, concluyó.

Con este triunfo, el Barcelona mantiene su buen arranque de temporada y refuerza su confianza antes de los próximos compromisos en LaLiga EA Sports y la Champions League.

