Lamine Yamal anuncia su regreso: “Hey, I’m back”

El FC Barcelona ha recibido este viernes una noticia esperanzadora: Lamine Yamal ha confirmado en sus redes sociales que ya está recuperado.

El joven extremo publicó un video recopilando goles y jugadas, tanto en partidos como en entrenamientos, acompañado de un mensaje breve y contundente: “Hey, I’m back”, junto a un emoticono sonriente y otro bailando.

El anuncio llega tras varias semanas de ausencia. El jugador de Mataró se perdió tres encuentros de LaLiga y uno de Champions debido a molestias en el pubis, que aparecieron después de la última ventana internacional con la selección española. Esa situación incluso generó tensión entre Hansi Flick y Luis de la Fuente, con cruce de declaraciones entre el técnico azulgrana y el seleccionador.

Aunque la prudencia sigue marcando los pasos del club, la vuelta de Yamal podría producirse este domingo en la visita a la Real Sociedad. Su presencia en la convocatoria es muy probable, aunque con opciones de comenzar desde el banquillo.

Lo que parece seguro es que estará al cien por cien para el duelo del próximo miércoles ante el PSG en el Estadio Olímpico Lluís Companys, correspondiente a la segunda jornada de la Champions League.

Durante la ausencia del canterano, el Barça ha respondido con victorias en todos sus compromisos. Flick ha apostado por Raphinha en la banda derecha y por Marcus Rashford en la izquierda, con resultados positivos que mantienen al equipo en la pelea por el liderato de LaLiga.

Sigue leyendo:

–Lamine Yamal pierde el Balón de Oro y memes se burlan en redes

–Filtran presunta lista de Lamine Yamal como ganador del Balón de Oro 2025

–Javier Tebas sobre Lamine Yamal: “No hay duda de que ganará el Balón de Oro”