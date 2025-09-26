Raphael cancela un concierto por motivos de salud en España

El equipo del cantante español Raphael anunció la suspensión de uno de los conciertos del artista en España por motivos de salud. Raphael tenía programado un concierto en el Recinto Ferial IFEZA Zamora, en la ciudad española.

La Fundación Caja Rural, organización a cargo del evento, hizo pública la información del equipo de Raphael que indicaba la suspensión del concierto. “Lamentamos comunicar que, por motivos médicos derivados de un proceso gripal, el artista Raphael no podrá ofrecer esta noche el concierto previsto”, informaron en su cuenta oficial de Instagram.

El equipo del artista lamentó las molestias que la suspensión del concierto pueda ocasionar al público que tenía pprevisto asistir al show. “Esta decisión ha sido transmitida por la oficina de representación del artista, que expresa su pesar por las molestias ocasionadas y agradece la comprensión y el apoyo del público, la organización y los medios de comunicación”, dice el texto.

El estado de salud de Raphael preocupa a sus seguidores. El famoso artista fue diagnosticado en diciembre de 2024 con un linfoma cerebral por lo que estuvo varios días hospitalizado. Tras varios meses de tratamiento, el cantante anunció en junio de 2025 su recuperación y dijo que estaba listo para retomar sus compromisos profesionales y regresar a los escenarios.

“Con una ilusión inmensa, hoy puedo anunciar que el próximo 15 de junio retomaré mi agenda. Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo. Os quiero mucho!”, expresó entonces en sus redes sociales.

Raphael dijo que tras cuatro meses de tratamiento se encuentra “muy bien”. “Durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido”, dijo.

Raphael tiene previsto iniciar una gira en Estados Unidos, donde se presentará en Nueva York, Washington D. C. y Miami, comenzando el 30 de abril de 2026 en el Beacon Theatre de la Gran Manzana.

