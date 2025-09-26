Pete Davidson defiende a Pedro Pascal de las críticas en redes sociales

El comediante y presentador Pete Davidson defendió al actor chileno Pedro Pascal de las críticas que ha recibido en redes sociales. Pascal ha sido criticado por muchos por aparecer en muchos proyectos cinematográficos y televisivos en poco tiempo.

Durante su aparición en This Past Weekend con Theo Von Davidson elogió el trabajo de Pedro Pascal, a quien calificó como un “gran actor” y aplaudió su trabajo en ‘Eddington’.

“Ha trabajado tan duro a pesar de las dificultades. De repente se vuelve superviral, arrasa en taquilla y todos lo celebran. Al año siguiente, gracias al apoyo del público, aparece en todas partes porque está de moda. Y ahora, de repente, la gente dice: ‘Amigo, vete a la mier**”.

Asimismo aseguró que el actor de origen chileno debe tomarse un tiempo para adaptarse a este nuevo nivel de fama. “Hay que darle tiempo a alguien para que se adapte a ese nuevo nivel de fama. Lleva 30 años dándole duro y ahora está aprendiendo a conseguir un café o a lidiar con alguien que te toca el hombro con los auriculares puestos y te asusta. Hay que darle un segundo para que se adapte”, dice.

La realidad es que en menos de un año, se estrenaron varias películas y series en las que participó Pedro Pascal. Pascal protagonizó la segunda temporada de The Last of Us de HBO y también apareció en películas como Gladiator II, Eddington, Materialists y The Fantastic Four: First Steps.

Pedro Pascal no es ajeno a las críticas que ha recibido en redes sociales. En una entrevista con Variety a principios de este año Pedro Pascal aseguró que al ser elegido como Reed Richards/Mr. Fantástico en la nueva película del Universo Marvel.

“Soy más consciente del descontento con mi casting que con cualquier otra cosa que haya hecho”, dijo Pascal. Añadió que las quejas habituales que escuchaba eran las siguientes: “Es demasiado viejo. No está bien. Necesita afeitarse”.

