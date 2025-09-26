Nacho Beristáin revela el motivo que provocó la derrota del Canelo Álvarez

El histórico entrenador mexicano, Ignacio “Nacho” Beristáin, no dudó en dar su opinión tras la derrota de Saúl “Canelo” Álvarez frente a Terence Crawford que terminó arrebatándole el título indiscutido de los pesos supermedianos el pasado 13 de septiembre en Las Vegas, señalando que el peleador mexicano sufrió un duro golpe emocional más allá de lo deportivo.

Estas declaraciones las realizó Beristáin durante una entrevista ofrecida para el canal El Clinch, donde detalló que lo que se quebrantó aquella noche no fueron únicamente los planes de Álvarez sobre el ring, sino también su orgullo.

“Yo creo que para Canelo, para su orgullo, su orgullo quedó quebrantado completamente”, reconoció el azteca al analizar el rendimiento de su compatriota dentro del cuadrilátero.

Canelo partía como el favorito indiscutible en la contienda debido a que estaba compitiendo con la ventaja natural de su división, las 168 libras. Sin embargo, durante los 12 asaltos fue incapaz de encontrar una fórmula efectiva para hacer daño a un Terence Crawford que mostró una clara superioridad en la velocidad y precisión para poder superarlo ampliamente y así quedarse con el campeonato indiscutido.

Para el legendario entrenador mexicano, el combate dejó en claro una lección y es que la grandeza de un boxeador no se mide por los kilos en la báscula, sino por la calidad sobre el cuadrilátero.

“Dicen que un peleador chico no le puede ganar nunca a un grande. ¿Un grande en qué? En peso, porque ahora quedó evidencia que la grandeza no se mide por el peso, se mide por el talento y el talento lo puso el negrito y ganó”, agregó Beristáin en sus declaraciones.

El papel del Canelo Team

Beristáin también habló sobre el trabajo de Eddy Reynoso en la esquina de Álvarez; consideró que el entrenador no supo mantener la calma en un momento tan complicado para poder encontrar una estrategia que pudiera causarle daño a Crawford.

“No quiero decir por no lastimar a nadie, pero yo creo que le faltó un poquito de más serenidad a su entrenador y en un momento se les hizo bolas por los nervios de que sabían que les estaban metiendo la riat”**. La verdad es que cuando estás pasando por un trance de esos no hay quién te ayude, quién te saque de ahí”, concluyó el mítico entrenador.

Ahora el Canelo Álvarez se encuentra en medio del proceso para definir su futuro, aunque se mostró enfocado en poder alcanzar una revancha contra el estadounidense o bien poder disputar contra otros contrincantes para poder mantener su carrera activa.

