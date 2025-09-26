Wendy Guevara revela que tuvo COVID-19 y por eso se ausentó de “LCDLFM”

Wendy Guevara estuvo como invitada en el pódcast de Apio Quijano y aprovechó para mencionar que hace poco estuvo enferma, ya que fue diagnosticada con COVID-19. Por ello, el equipo de producción de “La Casa de los Famosos México” le solicitó que, por favor, se retirara temporalmente para que nadie más se contagiara.

“Estoy llena de trabajo, ahorita estoy en La Casa de los Famosos. Hace poquito me dio COVID, nadie lo supo, ya lo van a saber aquí. Me dio tres días, me hicieron la prueba, dio positiva. Me dijeron ‘A chin… a su madre del foro’ y me sacaron, me dijeron ‘No queremos que nadie se contagie”, le comentó Apio durante la conversación.

Agregó que afortunadamente más nadie se vio afectado por esa enfermedad, más allá de su asistente, que tras la cantidad de trabajo que realizan juntas fue imposible para ellas no contagiarse. En buen día, aprovechó para manifestar que en su momento no quiso decir nada a través de las distintas plataformas digitales. Sin embargo, en varias ocasiones, se llegó a mencionar que tanto ella como Marie Claire Harp no se encontraban bien de salud.

“Gracias a Dios nadie se contagió, todos estuvieron bien, más que Marianita, la que es mi asistente. No sé dónde me contagié, no supe. No quise decir nada en las redes sociales. Me fui porque como estoy de conducción con Margaleff en la pre y post gala. No puedo estar yo aquí porque imagínate un bebé pequeñito”, dijo sobre esta tercera temporada que están transmitiendo.

Hace varias semanas, ella prefirió grabar un video y decir que se trataba de gripe y que cuando se realizaron la prueba, aparentemente había salido negativa, pero no fue así, solo que en ese entonces no quisieron alarmar a la audiencia del reality show, más allá de dejar claro que tanto ella como la venezolana debían guardar reposo médico.

“Nos regresaron de la chamba porque traemos gripita y tos, también a esta mujer (Marie Claire Harp). ¿Qué creen? Nos hicimos prueba de todo y salimos negativos, el COVID y todo eso salió negativo, pero la doctora nos dijo que es mejor que nos vayamos a reposar porque con esta gripita y tos podemos contagiar a alguien”, añadió sobre su estado de salud en aquel momento.

