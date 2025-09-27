Aaron Boone asegura que Aaron Judge es el “MVP indiscutible” de la Liga Americana

Mientras la temporada regular de la MLB se acerca a su final, la discusión sobre quién merece el reconocimiento al Jugador Más Valioso en el Joven Circuito ha dividido a expertos y fanáticos.

Por un lado, está el poder sin precedentes que ha mostrado el slugger de los Mariners, Cal Raleigh, quien lidera la liga en cuadrangulares. Por el otro, está el dominio ofensivo integral del jardinero de los Yankees, Aaron Judge.

El debate ha provocado que Aaron Boone rompa el silencio para sentar una posición firme en favor de su estrella, despejando cualquier duda sobre quién es, a su juicio, el jugador más valioso de la Liga Americana.

La defensa apasionada del manager

Tras una reciente victoria de los Yankees, Boone fue directo al grano al abordar la comparación entre su jardinero derecho y el destacado receptor de Seattle.

“Para mí, [Judge] es el MVP indiscutible. Nada de lo que hace Aaron Judge me sorprende; está jugando como un grande de todos los tiempos”, declaró Boone ante la prensa, minimizando la cercanía en la votación.

Aaron Boone dirige un partido de Yankees ante Kansas City Royals en las Grandes Ligas. Crédito: Ed Zurga | AP

El dirigente de los Bombarderos del Bronx no solo se centró en la capacidad de Judge para conectar jonrones (quien suma 52), sino que resaltó la dominación estadística en múltiples frentes.

Subrayó el liderato del capitán en promedio de bateo, porcentaje de embasado (OBP) y slugging, destacando la manera en que el jugador impacta cada faceta del juego.

Boone también hizo hincapié en el esfuerzo defensivo de Judge, especialmente tras su regreso de una lesión, refutando las críticas que sugieren que su tiempo limitado en el jardín derecho podría perjudicar su caso.

Con esta enfática defensa, el manager de los Yankees busca influir en los votantes, asegurando que los números totales y el impacto completo del capitán lo colocan claramente por encima de sus competidores para ganar el que sería su tercer MVP en cuatro temporadas.

