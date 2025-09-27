Hazaña histórica en Queens: Lindor y Soto logran un 30-30 y empatan récord de los Mets

El Yankee Stadium no ha sido el único hogar de grandes proezas en Nueva York esta temporada. Los Mets han visto a su tándem ofensivo de lujo alcanzar una marca de poder y velocidad que solo una vez se había visto en la franquicia y en contadas ocasiones en toda la historia de las Grandes Ligas.

El campocorto boricua Francisco Lindor y el jardinero dominicano Juan Soto han unido fuerzas para convertirse en la segunda pareja de compañeros en la historia de los Mets en registrar la elusiva combinación de 30 cuadrangulares y 30 bases robadas en una misma temporada.

Lindor y Soto: dos nombres, un récord

El logro de cada jugador por separado ya es notable, pero su coincidencia es lo que lo convierte en un evento histórico:

Francisco Lindor alcanzó el hito del 30-30 por segunda vez en su carrera (sumando 30 jonrones y 31 robos al momento de la marca). El bateador ambidiestro de 31 años reafirma así su estatus como uno de los shortstops más dinámicos del juego.

alcanzó el hito del 30-30 por segunda vez en su carrera (sumando 30 jonrones y 31 robos al momento de la marca). El bateador ambidiestro de 31 años reafirma así su estatus como uno de los shortstops más dinámicos del juego. Juan Soto, por su parte, consiguió la marca del 30-30 por primera vez en su trayectoria, elevando sus números personales con 43 cuadrangulares y 38 estafas.

Casualmente, esta pareja de lujo ocupa las posiciones 1-2 en la alineación de los Mets, demostrando que su impacto es inmediato y dominante desde el inicio de cada juego.

Un club que data de hace 29 Años

La hazaña de Lindor y Soto iguala un récord de la franquicia que se mantuvo vigente por 38 años. La única otra vez que los Mets contaron con dos jugadores 30-30 en una misma campaña fue en 1987, con las leyendas Howard Johnson (36 jonrones, 32 robos) y Darryl Strawberry (39 jonrones, 36 robos). Ambos terminaron esa temporada en el Top 10 de la votación al MVP de la Liga Nacional.

Además de los Mets, solo los Colorado Rockies de 1996 (con Dante Bichette y Ellis Burks) han logrado este doble 30-30 en la historia de la MLB, lo que subraya la rareza y el impacto de lo conseguido por la dupla Lindor-Soto en 2025.

