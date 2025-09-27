Latina mató a su tía con un martillo en apartamento en Nueva York: se declaró culpable

Kristie Miro se declaró culpable de matar a su tía Ana Nieves con quien vivía en un apartamento en East Harlem (NYC), anunció ayer el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

Miro (34) enfrenta una pena de 16 años a cadena perpetua en una prisión estatal por homicidio en segundo grado. La sentencia está programada para el 12 de noviembre.

Miro vivía con su tía de 56 años en un apartamento cerca de East 100th St. El 9 de febrero de 2022 una prima de la acusada la visitó. Según los fiscales, Miro sostenía un martillo durante la visita y le dijo a su prima que su novia había roto con ella y también afirmó que su tía quería que se fuera del apartamento, detalló PIX11 News.

Nieves y la prima de Miro no identificada asistieron a una fiesta esa noche, pero la prima no pudo contactar con Nieves al día siguiente. Más tarde unos amigos de la prima realizaron una revisión de bienestar, durante la cual Miro abrió la puerta y dijo que su tía no estaba en casa, según los fiscales.

Luego las autoridades realizaron una visita y finalmente llamaron a la Unidad de Servicios de Emergencia del Departamento de Policía de Nueva York para que abrieran la puerta del apartamento.

Nieves fue encontrada inconsciente en la bañera. Había sido golpeada mortalmente con un martillo, que fue encontrado en la habitación de Miro, según la evidencia.

“Kristie Miro cometió un acto brutal y mortal de violencia familiar que le costó la vida a su tía”, declaró el fiscal de distrito Bragg en un comunicado. “Perder a un ser querido por violencia es increíblemente doloroso e inimaginable a manos de otro familiar. Espero que esta medida de rendición de cuentas pueda brindar algo de consuelo a los seres queridos de la señora Nieves, quienes continúan sufriendo las consecuencias de esta tragedia sin sentido”.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

La semana pasada un niño de 12 años fue acusado como sospechoso de haber apuñalado dos veces a su madre con un cuchillo de cocina en su hogar en Long Island (NY). También este mes Carl Muraco, joven de 25 años, fue detenido como sospechoso de la muerte de su padre, quien fue acuchillado en su hogar en Queens (NYC).

En julio Lamont “Tip Dog” Thornton, leyenda del baloncesto en Harlem, fue apuñalado dentro de su apartamento de vivienda pública (NYCHA); murió tras pasar dos semanas en el hospital y su hijo fue acusado. En junio un cadáver hallado en la piscina de una casa en Long Island (NY) fue identificado como Matthew Zoll, joven de 23 años que estaba desaparecido desde noviembre, cuando su padre fue víctima de un homicidio.

En abril Travis Blake fue declarado culpable por la brutal muerte a puñaladas y golpes de su novia, el hijo de ella y una prima que se encontraba de visita desde la isla Jamaica en un hogar en Queens (NYC) en junio de 2022. Según la evidencia, un martillo fue usado en el violento crimen.

También en abril un quinceañero mató a su abuela y dejó gravemente herida a su madre al acuchillarlas en una discusión doméstica en Long Island (NY). En marzo un hombre fue acusado de balear fatalmente a su padre John “Jack” Miller, un ex detective y bombero voluntario, durante una discusión en su casa en Long Island (NY). Y una joven hispana alegó “defensa propia” luego de matar a cuchilladas a su padre afuera de su hogar en Brooklyn.

Poco antes de la navidad de 2024 un adolescente de 15 años resultó herido y escapó por la ventana en un ataque en el que su madre murió apuñalada supuestamente a manos de su padre en Brooklyn (NYC). En noviembre un residente de Brooklyn (NYC) de 30 años fue acusado de matar a su padre en un hotel de cinco estrellas en Irlanda. En agosto de 2024 un hombre mató a cuatro miembros de su familia y luego a sí mismo porque estaba molesto al verse obligado a mudarse de la casa de su difunta madre en Long Island (NY). También ese mes un hombre de 31 años admitió a la policía haber matado a puñaladas a su anciano padre en su hogar en Ridgefield, tranquila localidad de Connecticut que no había tenido un homicidio desde hacía más de dos décadas, en 2003.

En junio de 2024 una mujer dijo a la policía que había matado a puñaladas a su padre de 70 años en su casa en Queens (NYC) porque él la había abusado sexualmente a ella y su hermana cuando eran niñas. En febrero de ese año un hombre fue acusado de matar a su hermana al golpearla varias veces con una sartén cuando estaba sentada al lado de su padre en un hogar en Erwin, Nueva York.

