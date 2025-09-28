Arsenal vence 2-1 al Newcastle y se acerca al Liverpool en la Premier League

El Arsenal firmó una remontada épica en St. James’ Park y se llevó una victoria en el último suspiro frente al Newcastle (1-2), gracias a un cabezazo de Gabriel Magalhães en el minuto 96.

El tanto del brasileño selló tres puntos de oro para los ‘Gunners’, que habían igualado minutos antes con un gol de Mikel Merino en el 84’, tras verse por detrás en el marcador desde la primera mitad.

El conjunto de Mikel Arteta inició con autoridad, generando las primeras ocasiones de Viktor Gyökeres, Eberechi Eze y Bukayo Saka, pero se encontraron una y otra vez con un inspirado Nick Pope.

Leandro Trossard también rozó el gol con un disparo al poste, y el VAR anuló un penalti señalado sobre Gyökeres al confirmarse que el portero local tocó primero el balón.

El Newcastle aprovechó la primera clara que tuvo. En el 28’, un saque de esquina en corto acabó con un centro de Sandro Tonali que encontró la cabeza de Nick Woltemade, quien ganó el duelo a Gabriel y firmó el 1-0. El Arsenal reclamó falta en la acción, aunque el VAR no consideró intervenir.

En la segunda parte, los de Eddie Howe defendieron con orden y cerraron espacios. Pope siguió siendo decisivo ante Timber y Eze, mientras que los visitantes se atascaban sin encontrar claridad. El partido se detuvo tras la lesión de Valentino Livramento, que salió en camilla por un problema en la rodilla. Poco después, Gyökeres desperdició un remate dentro del área.

El Arsenal no bajó los brazos y encontró premio en el minuto 85, cuando Declan Rice centró desde la izquierda para que Merino, recién ingresado, conectara de cabeza el 1-1. El VAR revisó poco después un posible penalti por mano de Gabriel, pero lo desestimó al considerar involuntario el contacto.

Cuando el empate parecía inevitable, un córner ejecutado por Martin Ødegaard en el 96’ terminó en un grave error de Pope, que salió en falso y dejó la portería vacía para que Gabriel Magalhães sentenciara con un cabezazo.

Con este triunfo, el Arsenal se coloca segundo en la Premier League con 14 puntos, a solo dos del líder Liverpool, que perdió su primer partido frente al Crystal Palace. El Newcastle, en cambio, se hunde en la tabla: es decimotercero con apenas seis puntos en seis jornadas.

Sigue leyendo:

–3 argentinos entre los 7 futbolistas suspendidos por FIFA tras falsificar documentos para jugar con Malasia

–La decisión del excompañero: Wayne Rooney elige a Lionel Messi por encima de Cristiano Ronaldo

–El Aston Villa logró su primera victoria en la Premier League tras ganarle 3-1 al Fulham de Raúl Jiménez