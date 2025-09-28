Aseguran que Selena Gómez no eligió a su madre para que la llevara al altar

Selena Gómez tuvo su día especial en Santa Bárbara, California, el pasado 27 de septiembre. La actriz y cantante se casó con el productor musical Benny Blanco, en una boda de tan solo 120 invitados.

Durante los últimos días se ha compartido mucha información sobre a boda, incluyendo el descontento de la madre de Gómez al no ser escogida para acompañarla al altar.

Una fuente cercana a la familia le dijo a ‘Daily Mail’: “La madre de Selena y su padrastro, Brian, quedaron destrozados porque ella no eligió a su madre para llevarla al altar”.

En su lugar, se dice que Gómez escogió a su abuelo David Cornett, quien, según la misma fuente, estuvo muy conmovido cuando la actriz y cantante le hizo la petición.

Pese al descontento de la madre de Selena Gómez, no es de extrañar la decisión, pues durante años han tenido una relación complicada que ha sido reseñada en medios de comunicación.

En una entrevista que Gómez dio a ‘Variety’ en 2024, explicó: “Mi madre me tuvo cuando tenía 16 años… Siento que crecimos juntas, y esa es una perspectiva diferente a la de alguien que esperaría hasta ser mayor para tener un hijo”.

Lo que se dice es que los conflictos entre ambas comenzaron cuando Gómez no quiero que su madre siguiera siendo su manager. Mandy Teefey fue manager de Gómez desde que inició su carrera hasta el 2014.

Al cortar su relación como manager y cliente, la conexión entre ambas, en los negocios, se ha dado gracias a Wondermind, una startup centrada en la salud mental, lanzada en 2021.

Este empredimiento ha sido noticia durante este año, pues se reportó que la empresa dejó de pagar a algunos empleados y proveedores. Para hacer frente a la crisis, Mandy Teefey habría tenido que conseguir fondos adicionales y se dice que tuvo que hipotecar la casa.

