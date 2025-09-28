Equipo de Don Omar niega que el cantante planee retirarse

El cantante de reguetón Don Omar no planea retirarse pronto de la música. Fuentes cercanas al boricua desmintieron publicaciones que aseguraban que el artista planeaba poner fin a su carrera musical, según reseña EFE.

El equipo de Don Omar aclaró que el artista no tiene pensado retirarse y que por el contrario tiene muchos planes a futuro y proyectos con su música. “Eso salió de una entrevista que hizo en julio, que se volvió viral ahora, pero en ningún momento tiene planes de abandonar la música, sino todo lo contrario”, precisó su equipo.

De acuerdo con la información del equipo, las palabras de Don Omar fueron malinterpretadas y que el artista está preparando un disco y presentaciones para 2026.

La confusión se generó luego de que William Omar Ladrón Rivera, de 47 años, ofreció una entrevista para Telemundo en la que habló sobre el impacto de su carrera en la música y explicó que con el tiempo los artistas veteranos deben dar paso a las nuevas generaciones de artistas.

“Daddy Yankee se retiró, Héctor El Father hoy en día tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento en el que tenemos que pasar el bastón”, dijo en una entrevista a Telemundo.

Don Omar también se refirió a cómo cambió su perspectiva de la vida tras recuperarse del cáncer de riñón que le fue diagnosticado en 2024. “Después del cáncer nada se ve igual. Estoy viviendo esa segunda vida en la que lo único que quiero es disfrutar la travesía”, comentó Don Omar.

Don Omar es uno de los pioneros del reguetón, alcanzando la fama internacional en la década de los 2000 con éxitos como “Dile”, “Dale Don Dale”, “Pobre diabla” y “Salió el sol”. Su música lo convirtió en uno de los máximos exponentes del reguetón y contribuyó a la internacionalización del género.

En 2017, Don Omar hizo una gira de despedida titulada “Forever King, The Last Tour”. Aunque en su momento se pensó que se trataba de un adiós definitivo, luego se supo que esta decisión fue parte de una disputa con su sello discográfico, y dos años después, retomó su carrera con más fuerza que nunca.

