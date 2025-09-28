Jennifer López se sincera sobre su divorcio con Ben Affleck: “Fue lo mejor que me pasó en la vida”

La actriz y cantante Jennifer Lopez habló sobre cómo afrontó su proceso de divorcio del actor Ben Affleck en una entrevista al programa “Sunday Morning” de CBS News.

Lopez solicitó el divorcio a Ben Affleck en agosto de 2024, después de dos años de matrimonio, citando diferencias irreconciliables. Ambos han dicho poco sobre su ruptura y los detalles de su matrimonio, pero en esta conversación la también productora habló sobre cómo se sintió tras la ruptura.

La artista aseguró que su ruptura con Affleck la “ayudó a crecer”. “Fue lo mejor que me pasó en la vida porque me cambió”, dijo la actriz. Luego aclaró: “No me cambió”, aclaró. “Me ayudó a crecer como necesitaba y a ser más consciente de mí misma”.

Jennifer Lopez aseguró que actualmente es una persona diferente tras la ruptura. “Soy una persona diferente ahora de lo que era el año pasado, hace un año y medio”, afirmó López, de 56 años.

A pesar del difícil momento que estaba viviendo, acostumbrándose a su nueva vida familiar tras su ruptura, Jennifer Lopez confiesa que trabajar en su película “Kiss of the Spider Woman” fue un refugio.

“Fue una época muy difícil. Cada momento en el set, cada momento que interpretaba este papel, era tan feliz, y luego, en casa, la cosa no iba bien. Y me preguntaba: ‘¿Cómo puedo trabajar con esto?’”, dijo la actriz.

“Kiss of the Spider Woman” se estrenó el Festival de Cine de Sundance y coincidió con su proceso de divorcio. En este largometraje, Ben Affleck fue productor ejecutivo.

López reconoció a Affleck, de 53 años, por financiar la película. “Él ayudó a que esto sucediera”, dijo la actriz de “Selena”.

“Kiss of the Spider Woman” es el debut de Lopez en una película musical. Esta cinta es un homenaje a su madre, Guadalupe Rodríguez, con quien Lopez creció viendo películas musicales. “Crecí viendo musicales. A mi madre le encantaban, así que vi todos los musicales imaginable. Era una fanática, y también del cine, pero realmente amaba los musicales, porque le encantaba cantar y bailar entre los vivos, y a mí también”, dijo la estrella en una entrevista previa.

Jennifer Lopez y Ben Affleck terminaron su primer compromiso en 2004. Se reencontraron en 2021 cuando comenzaron a salir y se casaron al año siguiente. El matrimoniodieron una segunda oportunidad a su relación en 2021 y se casaron al año siguiente.

