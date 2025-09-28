Tom Holland se pronuncia tras sufrir una conmoción cerebral en rodaje de “Spider-Man: Brand New Day”

El actor británico Tom Holland ofreció una actualización sobre su estado de salud luego de que sufrió una conmoción cerebral tras un accidente durante el rodaje de ‘Spider-Man: Brand New Day’.

Holland hizo una publicación el sábado 27 de septiembre en la que celebraba su evento benéfico Brothers Trust en Londres. “Me estoy sintiendo mejor y recuperándome”, aseguró Holland.

The Brother Trust es la organización sin fines de lucro de los padres de Holland. El actor lamentó haber tenido que irse temprano. “Muchísimas gracias a mi papá por tomar el relevo después de que me fui. El programa se volvió considerablemente más divertido”, añadió el actor.

Tom Holland fue trasladado al hospital luego de que sufrió un accidente mientras hacía una acrobacia para una escena de ‘Spider-Man: Brand New Day’ en los Leavesden Studios, en Watford, Hertfordshire, al noroeste de Londres.

Días después una fuente dijo a Daily Mail que Holland se golpeó la cabeza mientras hacía una acrobacia. “Se le rompió una cuerda en una anilla (aros que sirve para colocar montaduras) y se golpeó la cabeza”, comentó la fuente.

El actor sufrió una conmoción cerebral leve y tras una evaluación médica el actor fue dado de alta. Sin embargo, las grabaciones de la película se detuvieron hasta que el actor se recuperara totalmente. Se reportó que el rodaje se retomará el 29 de septiembre y la pausa no afectará la fecha de estreno de la cinta de Marvel, prevista para julio de 2026.

Luego de aclarar que se está recuperando, Tom Holland se refirió a la organización benéfica de sus padres y lo que significa para él. “The Brothers Trust significa más para mí de lo que podría explicar y tengo que dar un enorme agradecimiento a mi madre y a sus maravillosos amigos por organizar otra noche increíble. Recaudar fondos para causas fantásticas y divertirse haciéndolo”.

Sigue leyendo:

Equipo de Don Omar niega que el cantante planee retirarse

La Semana de la Moda de Milán se convirtió en set de grabación para ‘The Devil Wears Prada 2’

Selena Gómez y Benny Blanco se casaron en Santa Bárbara, California