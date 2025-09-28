Mujer en Florida arrestada por drogar a hombres en bares y robar relojes de lujo

La policía de Miami detuvo a Angelina Chenel Esty, de 25 años, acusada de integrar un esquema en el que supuestamente conocía a hombres en bares, los drogaba y les robaba relojes de alta gama y dinero en efectivo.

El caso más reciente ocurrió el 9 de agosto, cuando un hombre denunció que tras salir con Esty y otra mujer desde el bar Blackbird Ordinary, en Brickell, despertó en su apartamento con un Rolex de $20,000 dólares desaparecido, junto con $4,000 dólares en efectivo y otro reloj de menor valor.

Su amigo, que también estuvo presente, aseguró haber sufrido además una transferencia no autorizada de $500 dólares vía Cash App. Ambos dijeron tener recuerdos limitados de la noche, lo que refuerza la hipótesis policial de que fueron drogados, según Law&Crime.

Las autoridades revisaron las cámaras de seguridad del bar y confirmaron la presencia de Esty con una acompañante esa misma madrugada. La víctima identificó posteriormente a la acusada en un grupo fotográfico, según el informe de arresto.

“Delincuente conocida”

No se trata del primer señalamiento en su contra. Los detectives la describen como una “delincuente conocida” por casos similares, según recogió Law&Crime.

En marzo y abril, tres hombres denunciaron robos bajo circunstancias casi idénticas: encuentros nocturnos en clubes o hoteles, bebidas compartidas, pérdida de conciencia y la desaparición de relojes Rolex, dinero en efectivo y joyas valoradas en decenas de miles de dólares.

En uno de esos incidentes, la policía incluso halló la identificación de Esty en un bolso dejado en el apartamento de una víctima.

La mujer ya había enfrentado acusaciones en mayo, cuando se entregó en Doral por hechos semejantes. Ahora se encuentra detenida en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, con una fianza fijada en $5,000 dólares, y deberá comparecer ante el tribunal el próximo 24 de octubre.

