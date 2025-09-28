Selena Gómez vistió de Ralph Lauren en su boda

Este fin de semana finalmente ocurrió una de las bodas más esperadas del año: la de Selena Gómez y Benny Blanco. La cantante y actriz, y el productor musical, se casaron en un vivero en Santa Bárbara, California,

La celebración fue pequeña si se toma en cuenta que es una de las artistas más importantes de su generación, además de ser una empresaria multimillonaria. Según informan medios, la lista de invitados era de 170 personas.

El vestido que lució Gómez, exestrella Disney, fue de Ralph Lauren y hecho a medida. Ha sido descrito por la revista ‘Vogue’ como “un vestido de satén con cuello tipo halter, bordado y drapeado a mano”.

Blanco vistió un esmoquin negro, aunque no se ha aclarado la marca.

Otro detalle de la novia que llamó la atención en las fotos que compartió, es su ramo floral de solo lirios, un estilo de ramo que han usado muchas otras celebridades luego de que Grace Kelly se encargara de marcar una tendencia a las novias de todo el mundo por su look de boda en los años 50.

Por los momentos no se han compartido fotos de los looks de los invitados a la boda, entre los que resaltan Taylor Swift, Martin Short, Steve Martin, Paris Hilton, Ed Sheeran, Ashley Park, David Henrie y Drew Barrymore.

Gómez y Blanco procuraron durante la organización de la boda de mantener resguardada la locación, pues quería garantizar privacidad y seguridad a ellos y a sus invitados, que también fueron famosos.

Hay que recordar que la pareja anunció su compromiso en diciembre de 2024, lo que quiere decir que les tomó menos de un año organizar todo para casarse.

Al mismo tiempo que la boda estaba en marcha, la pareja ha llevado a cabo otros proyectos. Compraron juntos una mansión en Beverly Hills, California, y también publicaron un disco en conjunto que crearon desde una de las propiedades de Blanco.

