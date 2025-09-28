Tiroteo en iglesia de Míchigan: ocho heridos y dos muertos, el tirador entre ellos

Al menos dos personas murieron y otras ocho resultaron heridas, algunas de ellas en estado crítico, tras un tiroteo ocurrido este domingo en una iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Míchigan.

Según la policía local, el atacante, un hombre de 40 años residente en la cercana localidad de Burton, estrelló su vehículo contra el templo antes de abrir fuego con un rifle de asalto contra los feligreses y posteriormente prender fuego al edificio. Fue abatido en el lugar por dos agentes.

“Creemos que encontraremos más víctimas una vez que hayamos asegurado la escena”, declaró el jefe de policía de Grand Blanc, William Renye, quien confirmó que niños figuran entre los heridos. La segunda persona fallecida aún no ha sido identificada.

Incendio deliberado y despliegue federal

El fuego provocado por el tirador dificultó las tareas de rescate y de aseguramiento de la iglesia, donde se encontraban cientos de personas en el momento del ataque.

Renye aseguró que el incendio fue intencional y que se solicitará una orden judicial para registrar la vivienda del sospechoso y acceder a sus registros telefónicos en busca de un posible móvil.

El FBI desplegó a un centenar de agentes para colaborar en las investigaciones y en la toma de declaraciones de testigos. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, calificó el ataque como “desgarrador y escalofriante” y pidió oraciones por las víctimas.

El presidente Donald Trump condenó el ataque y aseguró seguir la situación de cerca. “Esto parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos en Estados Unidos. Esta epidemia de violencia debe terminar de inmediato”, escribió en un mensaje público en el que pidió a los ciudadanos rezar por las víctimas y sus familias.

