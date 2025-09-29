10 empleos desde casa que pagan más de $43 dólares la hora

La posibilidad de trabajar sin salir de casa ya no es un privilegio de unos pocos, sino una realidad que se expande en diferentes sectores. Desde la tecnología hasta las finanzas, existen opciones laborales con salarios que superan los $40 dólares por hora y que además ofrecen la flexibilidad del teletrabajo.

1. Redactor técnico

Quienes tienen facilidad para escribir y explicar temas complejos de manera sencilla pueden destacar como redactores técnicos.

Estos profesionales elaboran manuales, guías de usuario e instructivos.

El pago promedio es de $44.07 dólares por hora y suelen tener formación en comunicación, periodismo, inglés o incluso ingeniería.

2. Desarrollador de software y analista de calidad

El campo de la programación sigue siendo uno de los mejor pagados.

Los desarrolladores crean aplicaciones y programas, mientras que los analistas de calidad detectan fallos y reportan errores.

El ingreso promedio alcanza los $63.20 dólares por hora.

Aunque una licenciatura en ciencias de la computación ayuda, muchos logran entrar al mercado gracias a cursos en línea y proyectos personales.

3. Analista de sistemas

Su función es revisar el funcionamiento de redes y sistemas en empresas para proponer mejoras de eficiencia.

Con un salario promedio de $49.90 dólares por hora, este empleo suele requerir estudios universitarios, aunque algunas compañías también aceptan perfiles con experiencia práctica y formación alternativa.

4. Diseñador digital

El diseño web y de interfaces también se ha consolidado como un trabajo remoto rentable.

Estos profesionales reciben en promedio $45.85 dólares por hora y deben demostrar creatividad, dominio de herramientas visuales y un portafolio sólido, más allá de contar con un título académico.

5. Científico de datos

La ciencia de datos se ha convertido en una de las profesiones más demandadas.

Estos especialistas organizan y analizan grandes volúmenes de información para obtener conclusiones útiles.

Su paga media es de $54.13 dólares por hora y se puede acceder al campo con estudios en matemáticas, informática o incluso proyectos personales que muestren capacidad analítica.

6. Analista financiero

Con un ingreso promedio de $48.99 dólares por hora, los analistas financieros asesoran a empresas o personas en inversión y administración de recursos.

Normalmente tienen títulos en contabilidad o finanzas y dominio avanzado de hojas de cálculo y herramientas analíticas.

7. Actuario

Los actuarios evalúan riesgos en sectores como seguros o banca mediante estadísticas y teoría financiera.

Su trabajo, que puede hacerse desde casa, tiene un pago de $60.47 dólares por hora. Además del grado universitario, necesitan certificaciones especializadas en matemáticas y negocios.

8. Administrador de sistemas y redes

Se encargan de instalar, mantener y proteger las redes informáticas de las organizaciones.

Con un promedio de $46.54 dólares por hora, este empleo requiere conocimientos técnicos y, en muchos casos, proyectos demostrables en plataformas como GitHub.

9. Asesor financiero personal

Estos especialistas ayudan a individuos a planear su futuro económico y administrar su patrimonio.

Ganan en promedio $49.11 dólares por hora y, aunque lo común es contar con una licenciatura, también existen certificaciones como el RICP que abren puertas en este campo.

10. Economista

Los economistas analizan políticas fiscales y monetarias, elaboran reportes y estudian estadísticas para proyectar tendencias.

El pago medio es de $55.50 dólares por hora.

Un título de licenciatura permite acceder a empleos de entrada en el sector público, mientras que los grados de posgrado facilitan roles especializados.

