Barcelona confía en reabrir el Camp Nou ante Girona el 18 de octubre

Albert Batlle, teniente de alcalde de seguridad de Barcelona, expresó este lunes su optimismo respecto a que el FC Barcelona pueda volver al Spotify Camp Nou el próximo 18 de octubre, cuando recibirá al Girona por LaLiga EA Sports.

“Tenemos la esperanza de que se hagan los ajustes que se tenían que hacer y que, desde el punto de vista de la seguridad, se pueda dar el visto bueno para reabrir parcialmente el Camp Nou. Pienso que se podrán arreglar los pequeños problemas que había”, declaró Batlle en una entrevista con la emisora Rac1.

El club azulgrana había solicitado regresar a su estadio para disputar el encuentro del pasado domingo ante la Real Sociedad, pero el gobierno municipal y los Bomberos rechazaron la petición al detectar deficiencias de seguridad.

El partido finalmente se jugó en el Estadio Olímpico de Montjuïc, donde también se disputará este miércoles el compromiso de Champions League frente al PSG.

En lo que va de temporada, además de Montjuïc, el Barça ya ha tenido que trasladar dos partidos de LaLiga al estadio Johan Cruyff, donde enfrentó al Valencia y al Getafe.

Sigue leyendo:

–Mundo del fútbol despide a Sergio Busquets: “Uno de los mejores futbolistas españoles de toda la historia”

–Lamine Yamal anuncia su regreso: “Hey, I’m back”

–Bielsa critica el exceso de gimnasio en el fútbol: “Tiene más que ver con el espejo que con los rivales”