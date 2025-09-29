Bartomeu y exdirectivos del Barcelona citados a declarar por presuntas comisiones en fichajes

El Juzgado de Instrucción número 16 de Barcelona ha citado como investigados al expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y a varios de sus exdirectivos por el presunto cobro de comisiones en fichajes millonarios durante su mandato.

El auto judicial, al que tuvo acceso EFE, levanta el secreto de sumario de la investigación que la Fiscalía llevaba adelante desde hace dos años, tras la denuncia presentada en 2023 por la actual junta directiva presidida por Joan Laporta. El caso se inició a partir de un informe forensic encargado a la consultora Kroll, en el que se detectaron irregularidades contables en operaciones de compraventa de jugadores.

De acuerdo con información publicada por El Mundo, entre las operaciones señaladas figuran los fichajes de Antoine Griezmann y Malcom Filipe, en los que se habrían pagado comisiones millonarias y se habrían firmado contratos posteriores al cierre de las operaciones.

Las citaciones ya tienen fecha: el próximo 7 de octubre deberá declarar Jordi Mestre, exvicepresidente deportivo; el 24 de octubre será el turno de Bartomeu, del exdirector ejecutivo Óscar Grau y del exresponsable jurídico Román Gómez Ponti; mientras que el 4 de diciembre comparecerá el abogado José Ángel González Franco, señalado por su participación en el fichaje de Griezmann y por haber cobrado 1,7 millones de euros en el acuerdo del caso Neymar.

Según el forensic, las prácticas del equipo directivo anterior habrían causado un perjuicio económico estimado en 30 millones de euros al club. A Bartomeu y a sus colaboradores se les atribuyen presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad contable.

Entre los hallazgos se mencionan comisiones de hasta el 33% y la creación de empresas con el único propósito de facturar al Barcelona. Un ejemplo destacado es el fichaje de Malcom, en el que se habría abonado una comisión irregular de 10 millones de euros, así como un pago presuntamente ilegítimo de 15 millones de euros al Atlético de Madrid dentro de la operación de Griezmann.

