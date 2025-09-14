Rodner Figueroa dice que lo invitaron a La Casa de los Famosos

Aunque faltan varios meses para el estreno de La Casa de los Famosos, ya comienzan a especular en redes sociales con algunos nombres y uno de los que ha surgido es el de Rodner Figueroa, conductor de televisión, quien recientemente dijo que lo invitaron para estar en la competencia. Sin embargo, es una decisión que todavía no ha tomado.

En su podcast Cara a Cara con Rodner, el venezolano dijo que se le acercaron para hacerle este ofrecimiento.

“Casualmente, me llamaron para hacerme la invitación formal a La Casa de los Famosos. Es una decisión extremadamente difícil para mí”, dijo.

El también empresario comentó a Norkys Batista, quien fue su invitada en el podcast, que para asumir un proyecto así debe pensar primero en aspectos importantes como su pareja, mascota, el podcast y los negocios que tiene.

“El podcast yo lo puedo dejar adelantado y pudiera darme el lujo hoy por hoy. Voy a tener una conversación con una persona que está dispuesta a convencerme, pero vamos a ver”.

La Casa de los Famosos sería el primer reality que asume Rodner Figueroa, una persona destacada en el mundo del entretenimiento en los Estados Unidos, pues ha estado en shows relevantes como El Gordo y la Flaca y Al Rojo Vivo.

Además, ha tenido episodios controversiales en la pantalla chica, por lo que de seguro tendrá más de una anécdota que contar en el programa de telerrealidad.

Rodner, en caso de aceptar, deberá conectar con el público que es el que al final decide quién se queda o quién se va de la telenovela de la vida real.

Norkys Batista fue otra de las que habló de la posibilidad de sumarse a esta experiencia que ha cambiado la vida de muchos artistas, pues enfrentan varios retos al encerrarse con desconocidos en esta mansión.

