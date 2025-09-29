De Gloria Estefan a Bad Bunny: Los latinos que han actuado en el Half Time Show del Super Bowl

El cantante Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista boricua en presentarse en el Half Time Show del Super Bowl. Además es el primer artista latino masculino en protagonizar en solitario el medio tiempo de este importante evento televisivo, en el que suelen presentarse artistas de talla mundial.

Aunque Bad Bunny hará historia sobre este escenario, otros latinos se han presentado en el pasado en el Half Time del Super Bowl preparando el camino para los artistas latinos en este importante escenario.

La cantante cubana-estadounidense Gloria Estefan fue la primera latina en presentarse en el show de medio tiempo del Super Bowl. En esa ocasión Gloria Estefan participó junto con la banda de música de la Universidad de Minnesota en el evento que rindió homenaje a los Juegos Olímpicos de Invierno. Luego regresó con un show temático dedicado a la música de Miami en donde se presnetó junto con otros artistas populares de la época como Stevie Wonder y Big Bad Voodoo Daddy.

Gloria Estefan en el Super Bowl 1992, Crédito: Bill Sikes | AP

En 1995 el trompetista cubano Arturo Sandoval se unió al espectáculo “Indiana Jones and the Temple of the Forbidden Eye” en donde el show principal estuvo a cargo de Patti LaBelle y Tony Benett.

La cantante de ascendencia ecuatoriana Christina Aguilera y el artista español Enrique Iglesias se presentaron en el show de medio tiempo del Super Bowl del año 2000 junto con Tony Braxton y Phill Collins.

En 2011 el músico de raíces mexicanas Taboo se presentó con su grip Black Eyed Peas, conformado por will.i.am y Fergie, en el escenario del show de medio tiempo del Super Bowl.

Taboo (a la derecha) se presentó son su grupo The Black Eyed Peas en el Super Bowl 2011. Crédito: Dave Martin | AP

Bruno Mars, cantante de ascendencia puertorriqueña, se presentó en dos ocasiones en el show de medio tiiempo. En 2014 debutó con un show en el que interpretó hits como “Locked Out of Heaven” y “Treasure” y en 2016 regresó como invitado de Beyoncé y Coldplay.

Jennifer Lopez y Shakira encabezaron el Half Time Show del Super Bowl en 2020. Crédito: Adam Hunger | AP

El show de medio tiempo del año 2020, previo a la pandemia por covid-19, estuvo protagonizado totalmente por artistas latinos. La cantante colombiana Shakira y la artista de ascendencia puertorriqueña Jennifer Lopez encabezaron el show de medio tiempo en el que llevaron los ritmos latinos de sus más grandes éxitos al público en Miami. Además, Shakira contó con la participación de Bad Bunny como artista invitado mientras que JLo actuó junto con el colombiano J Balvin.

Bad Bunny se presentará nuevamente en el Half Time Show del Super Bowl, esta vez como artista principal. El evento deportivo será el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. La elección de Bad Bunny como artista estelar del show llega en un momento en el que la comunidad latina en Estados Unidos enfrenta un difícil momento con las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.

