‘Voy a gozar y divertirme’: Bad Bunny habla de su show en el medio tiempo del Super Bowl

El reguetonero Bad Bunny está muy emocionado por ser la estrella del show de medio tiempo del Super Bowl 2026, que se hará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en Ciudad Santa Clara (California).

En una reciente entrevista con Zane Lowe y Ebro Darden para el Halftime Headliner Special de Apple Music, el ‘Conejo Malo’ habló de cómo recibió esta noticia y también todo lo que proyecta para este espectáculo, que se dará además en medio de su gira tras el éxito de su álbum ‘Debí tirar más fotos’.

“Estuve guardando este secreto por tanto tiempo y se sintió muy bien. Como dije, me sentí tan emocionado, como la primera vez que le mostré el video a un amigo y vi su reacción, estaba súper emocionado. Yo también estoy muy emocionado, pero esto me hace aún más feliz porque no es solo por mí, es por todos”, dijo a Zane Lowe y Ebro Darden en Apple Music.

Bad Bunny en el Super Bowl 2026

En este sentido, el intérprete de ‘Voy a llevarte pa’ PR’ agregó: “Estoy emocionado por mis amigos, mi familia, Puerto Rico, toda la gente latina alrededor del mundo. Estoy emocionado por mi cultura. Estoy emocionado por todo, no solo por mí. ¿Me entiendes? Se siente muy bien. La playa donde grabamos es la playa de mi pueblo, así que es algo muy especial para nosotros”.

Confirmó que su misión será destacar a la cultura latina, en especial la de su país Puerto Rico, que ha exaltado en su trabajo artístico. “Voy a disfrutar. Voy a abrazar el momento. Voy a mostrar lo que tenemos, nuestra música, nuestra cultura. Voy al escenario a gozar y divertirme”, afirmó.

Otro de los aspectos de los que habló fue de la llamada que recibió de Jay Z para informarle que había sido seleccionado para este show. “Es una locura porque estaba en medio de un entrenamiento. Recuerdo que después de la llamada hice como cien pull ups. Ya no necesitaba más pre-workout ni nada. Fue muy especial. Muy especial”, dijo.

Bad Bunny participó en Halftime Headliner Special de Apple Music. Crédito: Apple Music | Cortesía

La presentación de Bad Bunny será histórica, pues es la primera vez que un cantante latino tiene una presentación en solitario en el medio tiempo del Super Bowl. “Creo que también es el resultado de hacer las cosas con corazón. Siempre doy lo mejor y trabajo con mucha pasión, y todavía sigo trabajando. Soy un rookie, sigo con hambre de conquistar y de mostrarle a la gente lo que puedo hacer”, dijo cuando le preguntaron sobre cómo ahora la música latina es más accesible.

La noticia de que Bad Bunny se encargará de este importante espectáculo no solo demuestra el increíble momento que atraviesa en su carrera, sino también la influencia que ha logrado en distintos mercados musicales como el de Estados Unidos.

