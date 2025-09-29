Shakira, JLo y Jay-Z celebran que Bad Bunny protagonice el Half Time Show del Super Bowl LX

El cantante puertorriqueño Bad Bunny fue seleccionado para protagonizar el Half Time Show del Super Bowl que se realizará el próximo 8 de febrero en California. Con este anuncio el boricua se convertirá en el primer artista latino en protagonizar en solitario un show de medio tiempo del Super Bowl. Varios artistas celebraron que Bad Bunny sea el artista estrella del máximo evento deportivo de Estados Unidos.

Una de las que reaccionó fue la cantante colombiana Shakira, quien protagonizó el show de medio tiempo del Super Bowl en 2020 junto con Jennifer Lopez. En esa ocasión Shakira contó con la participación especial de Bad Bunny en su show.

La estrella colombiana compartió el anuncio de la NFL y le dedicó un mensaje a su colega que protagonizarpa este importante evento. “¡Bienvenido de nuevo al escenario del Super Bowl! ¡Aquí va mi gente latina!”, escribió Shakira.

Bad Bunny actuó como artista invitado de Shakira en el show de medio tiempo del Super Bowl 2020. Crédito: Charlie Riedel | AP

Jennifer Lopez, cantante de ascendencia boricua, publicó una foto junto con Bad Bunny tras la presentación de ambos en el Half Time Show del Super Bowl en 2020 con la bandera de Puerto Rico.

“¡Ahora te toca a ti! ¡Vamos, bori gang!”, escribió JLo a Bad Bunny. El productor Diplo hizo una broma para expresar su emoción para ver a Bad Bunny en el Super Bowl. “¿Me puedes poner en la lista de invitados?”

El rapero Jay-Z, dueño de Roc Nation, empresa que produce el show de medio tiempo del Super Bowl, se refirió a cómo Benito ha trabajado para enaltecer la cultura de Puerto Rico. “Lo que Benito ha hecho y sigue haciendo por Puerto Rico es verdaderamente inspirador. Nos honra tenerlo en el escenario más importante del mundo”, dijo Jay Z.

En una entrevista para Halftime Headliner Special de Apple Music, Bad Bunny explicó lo que significa para él convertirse en el primer latino en protagonizar en solitario el show de medio tiempo del Super Bowl.

“Estoy muy emocionado por mis amigos, mi familia, Puerto Rico, por todos los latinos del mundo. Me emociona mi cultura, no solo por mí. La playa donde grabamos es la playa de mi ciudad natal, así que es algo muy especial para nosotros”, dijo Bad Bunny.

