Harvey Weinstein será sentenciado por abuso sexual en Nueva York

El productor Harvey Wenstein conocerá el martes su sentencia por el delito de agresión sexual en primer grado contra una antigua asistente de producción, llamada Miriam Haley.

Wenstein, cuya acusación de abuso sexual dio paso al movimiento #MeToo, podría enfrentar un máximo de 25 años de cárcel, según informó EFE. El productor ya fue condenado en el Tribunal Supremo del estado de Nueva York por este mismo caso Haley, sentenciado a 16 años de cárcel en 2023. Sin embargo, la sentencia fue revocada el año pasado debido a un error procesal.

Tras una turbulenta semana de deliberaciones y con la presentación de una treintena de testigos, el pasado 11 de junio Wenstein fue encontrado culpable por el jurado, el cual estuvo conformado en su mayoría por mujeres.

El fundador de la famosa productora Miramax fue hallado no culpable de otro delito de agresión sexual en primer grado al que se enfrentaba en simultáneo relacionado a la demanda de la modelo polaca Kaja Sokola.

Luego de que el presidente del jurado reportó amenazas físicas por parte de otro de los miembros del panel, el juez encargado del caso, Curtis Farber, decidió declarar nulo el juicio por violación en tercer grado.

La imputación de este cargo le había llegado por las acusaciones de la actriz Jessica Mann, que aseguraba que éste la violó en un hotel de Nueva York en 2013. La Fiscalía anunció semanas atrás que planea volver a juzgar a Weinstein por este cargo y que Mann “está dispuesta y desea continuar” con el proceso.

La defensa de Wenstein apelarán el veredicto de culpabilidad por el caso Haley porque, según ellos, se trató de “un juicio injusto”. En su defensa Wenstein alega que siempre que se “relacionó” con estas mujeres siempre con su consentimiento y que, según sus declaraciones, ellas lo buscaban con el objetivo de ascender en sus carreras.

Las víctimas aseguran que Wenstein usó su posición de poder y su influencia en la inductria cinematográfica para sacar provecho de ellas. Las graves acusaciones de carácter sexual contra Weinstein impulsaron al movimiento #MeToo en 2017, que alcanzó entonces una dimensión global denunciando dinámicas de abusos de este tipo en el corazón de Hollywood.

Sigue leyendo:

Nicole Kidman y Keith Urban se separan después de 19 años de relación

J.K. Rowling arremete contra Emma Watson: “Ignora lo ignorante que es”

La secuela de ‘Red Social’ estrenará el 9 de octubre de 2026