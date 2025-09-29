J.K. Rowling arremete contra Emma Watson: “Ignora lo ignorante que es”

La escritora J K Rowling, creadora del universo literario de ‘Harry Potter’, arremetió en contra de la actriz Emma Watson, quien interpretó a Hermione Granger en las ocho películas basadas en los libros de Rowling.

Rowling rechazó las declaraciones de Watson quien afirmó que aún aprecia a Rowling a pesar de sus diferencias. En el pasado Watson hizo público su rechazo a la postura en contra del activismo trans que ha caracterizado a la escritora.

La escritora respondió a las palabras de la actriz asegurando que desconoce la vida lejos de la protección de la fama y la riqueza. “Como otras personas que nunca han experimentado una vida adulta sin la protección de la riqueza y la fama, Emma tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es”, escribió Rowling en su cuenta en la red social X.

Watson se refirió a su relación con Rowling en una entrevista. “Mi mayor deseo es que quienes no comparten mi opinión me quieran, y espero poder seguir queriendo a quienes no necesariamente comparten mi opinión”, dijo Watson.

Rowling aseguró que Watson “echó leña al fuego” con sus declaraciones en un momento en el que las amenazas por su postura anti trans estaban en su momento más crítico.

La escritora aseguró que le dolió que en el momento más álgido de las amenazas Watson le enviara solo una nota diciendo “siento mucho lo que estás pasando” a pesar de que la actriz tenía su número de teléfono.

“Esto fue cuando las amenazas de muerte, violación y tortura contra mí estaban en su apogeo, en un momento en que mis medidas de seguridad personal tuvieron que reforzarse considerablemente y estaba constantemente preocupada por la seguridad de mi familia”, dijo la autora. “Emma acababa de echar más leña al fuego públicamente, pero pensó que una expresión de preocupación de una sola línea me confirmaría su profunda compasión y amabilidad”.

Rowling aseguró que Watson echó “más leña al fuego” cuando Watson pareció lanzar una indirecta sutil a Rowling en el escenario de los Premios BAFTA. La presentadora Rebel Wilson bromeó al presentar a Watson diciendo: “Está orgullosa de llamarse feminista, pero todos sabemos que es una bruja”. La actriz británica respondió que estaba “aquí para TODAS las brujas”.

Watson y Daniel Radcliffe, quien interpretó a Harry Potter en las películas, se manifestaron en contra de las opiniones de Rowling en 2020 sobre la comunidad transgénero. “Las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin que las cuestionen constantemente ni les digan que no son quienes dicen ser”.

