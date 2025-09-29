Irán ejecutó a presunto espía israelí tras prometer enfrentarse a sus enemigos

Irán anunció que ejecutó a Bahman Choobi Asl, al que describió como “uno de los espías más importantes” de Israel, condenado por acusaciones de trabajar para el archienemigo de la República Islámica.

La ejecución de Bahman Choobi Asl, se produjo después de que Irán prometiera enfrentarse a sus enemigos, tras la decisión de que Naciones Unidas volviera a imponer sanciones a Teherán por su programa nuclear.

Décima ejecución de este tipo

Irán e Israel libraron en junio una guerra de 12 días provocada por los bombardeos israelíes en territorio iraní, dirigidos principalmente contra sitios militares y nucleares. La ejecución el presunto espía es la décima de este tipo desde el conflicto.

Irán respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel. Tras el fin de las hostilidades, el régimen islámico prometió juicios expeditos contra personas sospechosas de colaborar con Israel.

También realizó varias detenciones por espionaje y anunció la ejecución de varias personas declaradas culpables de trabajar con el Mosad, el servicio de inteligencia exterior israelí.

Trabajaba en proyectos sensibles de telecomunicaciones

La agencia de noticias iraní, Mizan señaló que Choobi Asl trabajaba en “proyectos sensibles de telecomunicaciones” e informaba sobre las “vías de importación de dispositivos electrónicos”, sin aportar pruebas.

El caso de Choobi Asl no se mencionaba en anteriores informes de los medios de comunicación iraníes, ni era conocido por los activistas que desde el extranjero vigilan las ejecuciones con pena de muerte en Teherán, describió Euro News.

Irán registra el mayor número de ejecuciones

La justicia iraní indicó este lunes que Choubi Asl colaboró “estrechamente” con la inteligencia israelí y tuvo “un acceso privilegiado a las bases de datos vitales y soberanas”.

Durante la guerra de 12 días, altos mandos militares de Irán, científicos del programa nuclear y cientos de personas perdieron la vida, incluidas civiles, según las autoridades.

A principios de agosto, el poder judicial anunció la apertura de una investigación y que 20 personas fueron detenidas acusadas de tener vínculos con Israel.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron la semana pasada que Irán registra en 2025 el mayor número de ejecuciones en los últimos 15 años, con más de 1,000 condenas a muerte ejecutadas hasta el momento.

Con información de DW y Euro News

Sigue leyendo: