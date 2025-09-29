La nueva película de Leonardo DiCaprio reunió $22 millones de dólares en su estreno

Este fin de semana, estrenó a nivel mundial la película ‘One Battle After Another’ (‘Una batalla tras otra’), protagonizada por Leonardo DiCaprio y dirigida por Paul Thomas Anderson.

En Norteamérica, el film recaudó $22.4 millones de dólares en taquilla y en el resto de mundo recaudó $26.1 millones de dólares. En total se anotaron $48.5 millones de dólares, menos de la mitad de lo que invirtieron en producirla.

Aunque la película lideró la taquilla de la semana, sí ha sido una alerta el poco dinero recaudado. Antes de que el equipo comenzara con la campaña de promoción de la película, se había informado que ‘One Battle After Another’ costó $130 millones de dólares.

Pese a estas cifra, la película es una de las favoritas para llegar a la próxima temporada de premios. Medios especializados creen que posiblemente logrará varias nominaciones a los premios Oscar.

Podría ser obvio por su elenco, tienen protagonizando a un ganador del Oscar y dirigiendo a un múltiples veces nominado. Hay que recordar que el cineasta Paul Thomas Anderson ha sido nominado en categorías como dirección, guion original, guion adaptado y mejor película. Sus películas más conocidas y aclamadas son ‘Boogie Nights’ (1997), ‘Magnolia’ (1999), ‘There Will Be Blood’ (2007) , ‘Phantom Thread’ (2017) y ‘Licorice Pizza’ (2021).

‘Variety’ describió la película como “una visión de una sociedad en cautiverio, pero un film que nunca pierde el pulso de su humanidad”. DiCaprio da vida a Bob Ferguson, un antiguo revolucionario que ha vivido fuera del sistema junto a su hija Willa tras la desaparición de su madre. Pero 16 años después su hija también es secuestrada y tiene que ir a rescatarla.

‘One Battle After Another’ es una adaptación libre del libro ‘Vineland’ publicado en 1990 por Thomas Pynchon.

