Logan Paul se mudó a una mansión de $32.5 millones de dólares en Puerto Rico

Hace unos días, Logan Paul compartió un video en su canal de YouTube donde comparte detalles de su nuevo hogar en Puerto Rico. La celebridad de internet y luchador decidió mudarse a una propiedad más grande tras el nacimiento de su primera hija.

Aunque esta no es la primera propiedad millonaria que tiene Logan Paul, él sí ha querido resaltarlo y por eso ha puesto el valor de la residencia en el título del video: es una mansión de $32.5 millones de dólares.

En el video se le muestra feliz firmando el contrato de compra y celebrando junto con su esposa Nina Agdal y su hija. “Estoy subiendo un poco de nivel en mi vida. Mucho, en realidad”, dijo desde su avión privado.

Hay que recordar que Logan Paul vive en Puerto Rico desde el 2021, en su momento dijo que se había mudado a la isla porque esta le ofrecía beneficios fiscales. Sin embargo, en ese momento no tenía una familia y eso debe haber cambiado sus aspiraciones y lo que quiere en una propiedad.

“Cuando haces una compra como esta, al menos yo, intento mejorar mi mente y mi vida, maximizando mi rendimiento”, dijo en el video que publicó en su canal de YouTube.

La mansión tiene un estilo moderno. Su estructura es de color blanco y tiene grandes ventanales con vistas a las áreas verdes de la propiedad. Además de las comodidades del interior, esta mansión tiene piscina, área de spa, terraza, comedor, área de barbacoa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre.

Además, la casa incluye su propio helipuerto. Por los momentos no se tiene certeza sobre la ubicación de la propiedad en la isla, aunque antes vivía en Dorado.

Sigue leyendo:

• Yolanda Hadid pide $10.8 millones de dólares por su mansión en Pensilvania

• Tony Parker insiste en vender su mansión en Texas

• Antigua casa de campo de Michael Caine está disponible por $13 millones de dólares