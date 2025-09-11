Walmart ofrece exámenes de salud gratis en sus 4,600 sucursales este sábado

Este sábado, Walmart realizará un evento nacional de bienestar en sus más de 4,600 tiendas en Estados Unidos, donde ofrecerá exámenes de salud gratuitos, vacunas sin costo y otros servicios médicos básicos para toda la comunidad.

La jornada se llevará a cabo de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Servicios disponibles durante el evento

Los asistentes podrán revisar su presión arterial, índice de masa corporal (IMC) y niveles de glucosa sin costo alguno.

También se aplicarán vacunas gratuitas contra enfermedades comunes como la gripe, el virus sincitial respiratorio (RSV), el herpes zóster (culebrilla), el tétanos y el virus del papiloma humano (VPH).

En algunas tiendas se sumarán chequeos de la vista, orientación sobre nutrición y productos gratuitos para llevar a casa hasta agotar existencias.

Desde que comenzó a organizar estos eventos de salud en 2014, Walmart ha ofrecido revisiones médicas a más de 5 millones de personas en todo el país.

“Los farmacéuticos de Walmart están entre los proveedores de salud más confiables en sus comunidades”, destacó la empresa en un comunicado.

Más allá de un solo día

Además de este evento puntual, Walmart ha ampliado sus servicios de salud en los últimos años.

Actualmente ofrece pruebas, tratamiento y recetas médicas para enfermedades como estreptococo, gripe y COVID-19, todo en menos de 30 minutos.

También ha lanzado entregas a domicilio de medicamentos, un servicio que ya llega a más del 93% de los hogares en EE.UU., y que surgió tras una encuesta en la que 55% de los clientes dijo querer recibir sus recetas junto con sus compras.

Para finales de este año, la compañía planea remodelar cerca de 2,000 farmacias dentro de sus tiendas, incorporando salas de atención privada para consultas clínicas.

