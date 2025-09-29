Zootopia 2: fecha de estreno, elenco nuevo y la sorpresa que Disney mostró en su press day

Walt Disney Animation Studios reveló los últimos detalles de Zootopia 2, su largometraje número 64, en un encuentro para medios en Burbank, California. La historia de esta esperada secuela arranca justo donde terminó la primera cinta: Judy Hopps y Nick Wilde, ahora socios oficiales de la Policía de Zootopia, enfrentan su primer gran caso juntos mientras atraviesan problemas de comunicación. Para remediarlo, el Jefe Bogo los envía al taller “Partners in Crisis”, un programa para parejas laborales disfuncionales dirigido por la quokka terapeuta Dr. Fuzzby (voz de Quinta Brunson).

La secuencia de introducción, que podemos ver en el tráiler y también mostrada durante el press day con los directores Jared Bush y Byron Howard, parodia los cursos de autoayuda y deja claro que, aunque la película es una secuela de aventuras policiales, también explorará la confianza, la empatía y el trabajo en equipo.

Un misterio con serpientes y secretos históricos

El nuevo caso se complica con la llegada de Gary De’Snake (Ke Huy Quan), la primera serpiente en la ciudad en cien años. Su aparición sacude la dinámica de mamíferos y reptiles y pone a prueba los prejuicios de Judy y Nick. En paralelo, se prepara la Zootennial Gala, la gala del centenario del “weather wall” —la muralla climática que mantiene el equilibrio de ecosistemas en Zootopia—, donde se exhibirá un diario histórico de alto valor. Judy y Nick deberán infiltrarse en la ceremonia para evitar un robo y demostrar que siguen siendo el mejor equipo policial.

Todo el ecosistema de Zootopia se vera en riesgo con la aparición de una serpiente por primera vez en más de 100 años de convivencia entre mamiferos. Foto: Disney Animation Studios.

Marsh Market: el barrio acuático más ambicioso de Disney

La secuela expande el mapa de Zootopia con escenarios inéditos. Uno de los más llamativos es Marsh Market, un mercado acuático para mamíferos semiacuáticos con toboganes y tubos que funcionan como sistema de transporte. Allí ocurre una de las secuencias de acción más complejas jamás realizadas por el estudio: persecuciones entre barcazas, saltos por compuertas y cámaras virtuales que recorren tubos acuáticos como si fueran drones reales.

Los directores explicaron que trataron cada escenario “como si fuera un set de acción real” para poder colocar la cámara en cualquier ángulo y que todo tuviera detalle y coherencia. Cada tablón del muelle fue dibujado a mano y los efectos del agua se testearon decenas de veces para lograr naturalidad en salpicaduras, reflejos y escurrimientos.

Byron Howard (director), Yvett Merino (productora) y Jared Bush (director/guionista/Chief Creative Officer) nos contaron los detalles sobre la producción de Zootopia 2 en Burbank, Clifornia.

La familia Lynxley: poder, política y drama felino

Otro de los grandes focos de atención es la familia Lynxley, símbolo de poder histórico en Zootopia. Milton Lynxley (David Strathairn) es el patriarca; Pawbert (Andy Samberg), Cattrick (Macaulay Culkin) y Kitty (Brenda Song) completan un clan felino que guarda secretos vinculados al diario y a la historia del “weather wall”. Su mansión, Lynxley Manor, se inspiró en palacetes europeos y está llena de guiños visuales para los fans.

Kitty Lynxley (voz de Brenda Song), Milton Lynxley (David Strathairn) y Cattrick Lynxley (Macaulay Culkin) en “Zootopia 2”, la nueva aventura de Disney Animation. Crédito: Disney

El equipo creativo contó que muchas ideas descartadas de la primera película encontraron cabida aquí: por ejemplo, el gimnasio “Gym Trunks” donde vive Nick y la persecución por un mercado acuático provienen de borradores iniciales de 2015.

Shakira regresa para encabezar el soundtrack de Zootopia

En la Zootennial Gala no solo se desarrolla el clímax de la trama, también regresa Gazelle (Shakira) con una canción inédita para el soundtrack de la cinta. Durante el evento para prensa se mostró un fragmento de la actuación animada, que combina pop latino y ritmos orquestales y que servirá como gran número musical de la secuela.

La escena es, además, la más multitudinaria que ha animado el estudio: cientos de especies reunidas para celebrar el centenario de la ciudad. Los animadores explicaron que para lograr la coreografía se inspiraron en conciertos masivos y filmaron referencias en vivo.

Gazelle (con la voz de Shakira) será la encargada de protagonizar la secuencia musical más ambiciosa de toda la película. Foto: Disney Animation Studio.

Nuevos personajes y cameos para todos los gustos

Además de Goodwin y Bateman, regresan Idris Elba (Jefe Bogo), Nate Torrence (Clawhauser), Bonnie Hunt y Don Lake (los padres de Judy), Raymond Persi (Flash) y Maurice LaMarche (Mr. Big). Se suman Patrick Warburton (alcalde Winddancer), Fortune Feimster (Nibbles Maplestick, experta en reptiles) y Quinta Brunson (Dr. Fuzzby). El resultado es un reparto que mezcla voces de Hollywood con talento diverso para dar vida a 178 personajes de 67 especies diferentes.

Innovación técnica y visual

La película se desarrolló durante cinco años con más de 700 artistas y técnicos. Los directores contaron que cada departamento mejora lo que recibe: storyboard, diseño, layout, animación y efectos van mejorando cada escena hasta el final.

El diseño de escamas de Gary De’Snake y el comportamiento del agua en Marsh Market son hitos técnicos del estudio. Incluso la coreografía de escenas de acción se ensayó con videos de referencia para lograr naturalidad en movimientos y transiciones. El resultado, según mostraron en Burbank, es una experiencia “360°” donde la cámara virtual puede moverse libremente sin perder detalle.

“Zootopia 2” reúne a Judy Hopps y Nick Wilde para resolver un nuevo misterio tras la llegada de la serpiente Gary De’Snake. Estreno en cines el 26 de noviembre de 2025. Foto: Disney Animation Studio.

Música sin reglas

La banda sonora vuelve a estar a cargo de Michael Giacchino, quien habló del proceso colaborativo y de la libertad creativa para experimentar con ritmos y texturas. “Podía pedir que sonara a flamenco o a disco-funk y los músicos lo hacían en minutos”, dijo, destacando el nivel de improvisación y el talento de la orquesta en vivo.

Para el compositor, Zootopia 2 es como escribir “una novela de guerra y paz en música”, con pilas de partituras que cubren todas las especies y ambientes del filme. Las sesiones se grabaron con orquesta completa y se ajustaron al momento para que cada tema encajara con la emoción de la escena.

Michael Giacchino (compositor) y Tom MacDougall (presidente de Walt Disney Music) durante la sesión de las actividades de prensa en Burbank. Foto: Disney Animation Studio.

El mensaje detrás del humor y la acción

En palabras de Jared Bush y Byron Howard, Zootopia 2 amplía el lema de la primera (“Cualquiera puede ser cualquier cosa”) para explorar cómo las diferencias —entre compañeros, especies, culturas— pueden resolverse con comunicación y empatía. Introducir reptiles en una ciudad de mamíferos es una metáfora de inclusión y diálogo.

La secuela mezcla humor, misterio y comentario social, sin perder la aventura para toda la familia. “Queríamos que la relación de Judy y Nick creciera y, al mismo tiempo, reflejar los retos de convivencia entre grupos distintos”, explicó Howard.

Zootopia 2 llegará a salas de EE.UU. el 26 de noviembre de 2025.

Con su combinación de acción, música y mensaje, la nueva película promete ser mucho más que una secuela: una expansión del mundo y de los temas de la primera cinta, manteniendo humor y aventura, pero añadiendo capas de representación y comentario social que resonarán especialmente con las audiencias latinas.

El día de hoy se reveló la nueva versión del poster oficial para Zootopia 2. Foto: Disney Animation Studio.

