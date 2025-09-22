Robert García le pide a Terence Crawford no enfrentar a un rival peligroso

El pasado 13 de septiembre el boxeador estadounidense, Terence Crawford, hizo historia al arrebatarle el campeonato indiscutido de peso supermediano al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez en una batalla épica disputada en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Con tarjetas de 115-113, 116-112 y 115-113 a su favor, el boxeador estadounidense de 37 años entregó lo que probablemente fue la mejor actuación de su carrera, reafirmando su lugar entre los mejores libra por libra del mundo; su victoria, tan dominante como estratégica, lo ha colocado aún más alto en la élite del boxeo mundial.

Ahora tras haber alcanzado el pináculo de su carrera profesional la mirada se ha tornado en lo que hará de ahora en adelante y cuáles serían los rivales más pertinentes para poder enfrentar tras ser el nuevo monarca indiscutido.

Ante este hecho el reconocido entrenador Robert García, recordado por ganar el premio al mejor entrenador del 2024, aprovechó la oportunidad para dar su punto de vista sobre los posibles rivales que podría enfrentar y le pidió a Crawford que no luche contra uno de gran nivel para que no sea demasiado arriesgado; esto al considerar el caso de David Benavídez y el riesgo que tendrían sus recién conquistados cinturones.

“No hay manera, Crawford acaba de conseguir la mayor victoria de su carrera y una de las más grandes en la historia, no necesita salir ahí y arriesgarse. Benavidez es demasiado grande, demasiado fuerte, no queremos ver a un campeón hacer tanto y luego terminar su carrera con una mala elección, una pelea que no debería tomar, yo no lo haría”, expresó.

Benavidez, quien se mantiene invicto con 30 victorias desde su debut profesional en 2013, recientemente se coronó campeón completo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras la vacante dejada por Dmitry Bivol. Ahora, el mexicano se prepara para enfrentar al británico Anthony Yarde el 22 de noviembre en Riad. Aunque ha declarado que su futuro está más allá de las 168 libras, Benavidez ha expresado su deseo de enfrentarse a Crawford, un reto que, según García, no conviene asumir por el riesgo que conlleva.

A pesar de su reciente victoria sobre Canelo, Crawford sigue con la vista fija en los retos que le permitan construir su legado, y ha dejado claro que su ambición va más allá del cinturón de supermediano. El invicto de Omaha, con su dominio técnico sobre el mexicano, parece tener la intención de buscar su quinto campeonato mundial, pero tampoco ha descartado la posibilidad de defender sus títulos recién obtenidos en la división de 168 libras. El retiro, aunque cercano, aún no está en su mente, pues su hambre de logros parece no tener fin.

La victoria de Crawford, una vez más obtenida por decisión unánime, como ha sido el caso en todas sus peleas, dejó patente su capacidad de adaptarse y controlar el ring frente a oponentes de gran experiencia. Este triunfo no solo reafirma su dominio en categorías superiores, sino que también solidifica su lugar en los anales de la historia del boxeo. Ahora, con el mundo a sus pies, Crawford se enfrenta al desafío de equilibrar su ambición de seguir siendo el hombre del momento con la necesidad de tomar decisiones inteligentes para preservar su legado en la división supermediana.

