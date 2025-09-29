Tormenta tropical Imelda se forma en el Atlántico y podría afectar al sureste de Estados Unidos

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) anunció este lunes sobre la evolución de la nueva tormenta tropical Imelda, que se dirige actualmente hacia las Bermudas, por lo que el organismo emitió una alerta por el impacto costero que ambos sistemas atmosféricos provocarán en el sureste del país.

“Se espera que marejadas y alto oleaje tanto de Humberto como de Imelda produzcan condiciones marinas peligrosas y corrientes marinas a lo largo de la costa este de Florida y la costa de Georgia hoy”, informó el NHC en un comunicado.

La tormenta Imelda se ubicaba a 265 mph al este-sureste de Cabo Cañaveral en Florida, indicó un reporte reciente. Esta presentaba vientos máximos sostenidos de 50 mph y se desplazaba hacia el norte a 9 mph.

Podría convertirse en huracán

Aunque no se prevé que Imelda toque tierra, podría intensificarse a huracán entre este lunes y martes.

El NHC pronostica acumulaciones de lluvia de hasta 4 pulgadas en el noreste de Florida y las costas de Carolina del Sur y Carolina del Norte. En Cuba y las Bahamas se esperan entre 4 y 8 pulgadas. El organismo consideró que esta lluvia “podría resultar en inundaciones repentinas y urbanas aisladas” en Estados Unidos.

Bajó intensidad del huracán Humberto

El huracán Humberto, cuya fuerza ha influido en la trayectoria oeste de Imelda, ha disminuido su intensidad a categoría 4 luego de alcanzar el nivel 5 durante el fin de semana.

En el último informe, Humberto se localizaba a 365 mph al sur-suroeste de las Bermudas, con vientos máximos sostenidos de 145 mph. Su movimiento era hacia el norte a 14 mph.

Actualmente, el huracán está generando “condiciones marinas peligrosas, incluyendo alto oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida” en las islas del Caribe del norte, las Bahamas y las Bermudas.

Del mismo modo, el NHC indicó que “se espera que las condiciones de oleaje peligrosas comiencen a afectar gran parte de la costa este de los Estados Unidos hoy”.

¿Cuál ha sido el balance de esta temporada ciclónica?

Hasta la fecha, la temporada atlántica registra un total de nueve ciclones: los huracanes Erin, Gabrielle y Humberto, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand e Imelda. De este grupo, Chantal fue el único sistema que tocó tierra en Estados Unidos en julio, causando dos fallecimientos en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) proyectó una temporada ciclónica considerada “superior a lo normal”, con una estimación de entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las cuales entre cinco y nueve podrían alcanzar la categoría de huracán.

